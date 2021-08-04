中市「紓困十方」超額7.9億 議員批膨風僅985萬
台中市議會今(4)日進行財政經濟業務質詢，議員王立任、謝志忠、張玉嬿等人指出，盧市府發布「紓困十方」減收及支出預算總額超過7.9億元有誇大市政府在紓困上的作為，事實上卻包含緩徵、中央補助、及虛報數字，市政府不應該全部併在一起。因此要求市政府要滾動式檢討，並提出能夠幫助商家的具體政策。
記者柳榮俊/台中報導
2021-08-04 17:52:24
王立任表示，盧秀燕5月23日發布新聞指出「紓困十方」減收及支出預算總額超過7.9億元有誇大市府的紓困作為。經詳細查詢之後發現7.9億裡面包含減徵2.8億之外，還有事實上還是要繳只是延後繳的緩徵4.3億、完全由中央補助的安心即時上工計畫3872萬元，以及多虛報2715萬元的勞工失業生活及其子女就學補助。雖然很肯定市政府有做事，但不能把所有的數字都混為一談，必須要誠實的跟民眾報告，不要讓民眾誤以為市府真的有拿7.9億元出來紓困。
張玉嬿質疑，市府把「紓困十方」搞成文字遊戲，讓商家感覺像是被騙了。他們抱怨資金紓困檯面上說的很好聽，檯面下限制條件一大堆，市府對銀行審查一點忙都幫不上。她建議，市府應快速提出適合小商家專案貸款，並編列預算補貼利息，回應商家行號的資金需求。
謝志忠議員表示，無論是紓困九箭還是「紓困十方」，最重要的就是，能否真正幫助需要的市民？因此「誠實才是最好的政策」。但看了五月及七月新聞，7.9億數字寫得很響亮，然而仔細研議，才發覺市府支出的本預算竟然僅有985萬，如此講法根本是在大膨風。
對此，經發局表示，市府推出紓困十方是因應5月19日全台升級三級警戒，在中央尚未宣布紓困4.0方案前，先行初步盤點市府可運用資源，不侷限於補助作法，並延續去年「紓困九箭」方案，先從與市府具契約、租約、稅捐等對象著手，擬定減收、免收、延繳等策略，透過最直接、最快速的方式協助民眾紓困，減輕壓力與負擔，10類措施均有詳列說明，並無不實。