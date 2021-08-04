日本為東奧各國製專屬和服　台灣以這兩特色代表超吸睛

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針對每個代表團，和服、腰帶、配件合計平均耗資200萬日圓（約51萬元新台幣），全部資金皆是經由企業以及個人捐助，金額從1000日圓至超過300萬日圓(約新台幣255元至76.4萬元)不等，所有人員也都是以志工身分參與。

▲美國的和服設計中可見美國國旗和美國國鷹。(圖/擷取自和服計畫網站)

▲中華奧林匹克委員會指出，和服採用梅花，「具有榮耀及國家意象」，而台灣藍鵲則是展現了「團結、敏捷、堅毅強悍」。(圖/擷取自中華奧林匹克委員會網站)







