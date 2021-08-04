COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日本為東奧各國製專屬和服　台灣以這兩特色代表超吸睛

▲「和服計畫」於2014年發起，目標為替共207個奧運代表團創造獨一無二的和服設計。(圖/擷取自和服計畫網站)
▲「和服計畫」於2014年發起，目標為替共207個奧運代表團創造獨一無二的和服設計。(圖/擷取自和服計畫網站)

The China Post/綜合報導

2021-08-04 23:05:00

根據The China Post報導，日本為了迎接2020東京奧運，可說是傾盡全國之力，而民間也於2014年發起了「和服計畫」(Kimono Project)，目標為替共207個奧運代表團創造獨一無二的和服設計，中華台北隊的和服也在去年三月亮相，而設計中更是融入了鮮明的臺灣元素。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此項計畫是由日本當地民間團體｢Imagine OneWorld｣所發起，目的在於以和平與和諧為號召，讓全世界在2020年東京奧運團結一致。此計畫由日本各地130多位和服設計師合作，而歷時六年的創作過程終於在2020年完成所有作品。

針對每個代表團，和服、腰帶、配件合計平均耗資200萬日圓（約51萬元新台幣），全部資金皆是經由企業以及個人捐助，金額從1000日圓至超過300萬日圓(約新台幣255元至76.4萬元)不等，所有人員也都是以志工身分參與。

設計團隊著手製作每一套和服之前，皆會與該國大使館或代表處共同討論設計，並參考當地文化、歷史、自然、建築、國旗、國徽等等元素，將其融入設計當中。

▲美國的和服設計中可見美國國旗和美國國鷹。(圖/擷取自和服計畫網站)
▲美國的和服設計中可見美國國旗和美國國鷹。(圖/擷取自和服計畫網站)
 

中華台北代表團的和服由Hiromi Yabana製作，腰帶則是由西村織物株式會社負責。此套和服以黃色為底色，再以我國特有種台灣藍鵲以及國花梅花點綴。

中華奧林匹克委員會就指出，和服採用梅花，「具有榮耀及國家意象」，而台灣藍鵲則是展現了「團結、敏捷、堅毅強悍」。

▲中華奧林匹克委員會指出，和服採用梅花，「具有榮耀及國家意象」，而台灣藍鵲則是展現了「團結、敏捷、堅毅強悍」。(圖/擷取自中華奧林匹克委員會網站)
▲中華奧林匹克委員會指出，和服採用梅花，「具有榮耀及國家意象」，而台灣藍鵲則是展現了「團結、敏捷、堅毅強悍」。(圖/擷取自中華奧林匹克委員會網站)
計畫目標起初希望能在2020東京奧運開幕式，向全世界展示此次華麗成果，因故無法如願，然而，各國民眾仍然可以透過網路欣賞日本為各國設計的獨特和服。


 

更多新聞請看The China Post

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.62%6.38%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.25%79.75%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.5%37.5%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀