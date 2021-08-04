日本為東奧各國製專屬和服 台灣以這兩特色代表超吸睛
根據The China Post報導，日本為了迎接2020東京奧運，可說是傾盡全國之力，而民間也於2014年發起了「和服計畫」(Kimono Project)，目標為替共207個奧運代表團創造獨一無二的和服設計，中華台北隊的和服也在去年三月亮相，而設計中更是融入了鮮明的臺灣元素。
The China Post/綜合報導
2021-08-04 23:05:00
此項計畫是由日本當地民間團體｢Imagine OneWorld｣所發起，目的在於以和平與和諧為號召，讓全世界在2020年東京奧運團結一致。此計畫由日本各地130多位和服設計師合作，而歷時六年的創作過程終於在2020年完成所有作品。
針對每個代表團，和服、腰帶、配件合計平均耗資200萬日圓（約51萬元新台幣），全部資金皆是經由企業以及個人捐助，金額從1000日圓至超過300萬日圓(約新台幣255元至76.4萬元)不等，所有人員也都是以志工身分參與。
設計團隊著手製作每一套和服之前，皆會與該國大使館或代表處共同討論設計，並參考當地文化、歷史、自然、建築、國旗、國徽等等元素，將其融入設計當中。
中華台北代表團的和服由Hiromi Yabana製作，腰帶則是由西村織物株式會社負責。此套和服以黃色為底色，再以我國特有種台灣藍鵲以及國花梅花點綴。
中華奧林匹克委員會就指出，和服採用梅花，「具有榮耀及國家意象」，而台灣藍鵲則是展現了「團結、敏捷、堅毅強悍」。
計畫目標起初希望能在2020東京奧運開幕式，向全世界展示此次華麗成果，因故無法如願，然而，各國民眾仍然可以透過網路欣賞日本為各國設計的獨特和服。
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