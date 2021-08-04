黃筱雯拳擊奪銅！蔡英文大讚「台灣驕傲」：刺青別具意義
我國拳擊女將黃筱雯今（4）日於東京奧運女子拳擊51公斤級4強賽，出戰大會頭號種子、土耳其選手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu），最終以0：5落敗無緣晉級金牌戰，但仍獲得一枚銅牌，這也是台灣史上首面奧運拳擊獎牌。對此，總統蔡英文在晚間於臉書發文祝賀，直呼黃筱雯是「台灣人的驕傲」，更強調黃筱雯左臂上別具意義的台灣刺青也跟著一起被世界看見。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 21:52:00
蔡英文表示，「謝謝筱雯用鬥志鼓舞了我們，恭喜妳獲得台灣第一面奧運拳擊獎牌！今天的拳擊女子51公斤級四強賽，黃筱雯再一次拚盡了全力。雖然沒有晉級決賽，但依然以並列銅牌的成績，寫下台灣拳擊的新紀錄，也讓世界看見了台灣。」
蔡英文更指出，「和筱雯的好表現一起被看見的，還有筱雯左臂上別具意義的台灣刺青，以及寫在手上繃帶的『台灣』。我想要跟筱雯說，妳不只是阿公阿嬤和爸爸的驕傲，也是所有台灣人的驕傲！在奧運流過汗水和淚水後，下次站上拳擊賽場，我們都會繼續為妳加油！」
蔡英文最後再次感謝出征奧運的拳擊代表隊，「這次奧運，拳擊代表隊的賽事已經結束。能踏上奧運賽場的選手，背後都有著經年累月不斷揮拳的苦功。謝謝筱雯，謝謝陳念琴、林郁婷、吳詩儀選手，也謝謝辛苦的教練和陪練員。」（編輯：倪浩軒）