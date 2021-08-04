降級鬆懈了？她見阿伯「無罩亂走」崩潰　眾點1心態母湯

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貼文曝光後，網友也紛紛認同原PO，「公園超多老人家都沒戴了，直接吃東西」、「親朋好友已經開始群聚聊天了」、「路上超多戴一半拉下來的，超級傻眼」、「跑別人家的一堆」、「鄉下真的很多沒戴，還有打籃球的」、「一堆沒在戴趴趴走啊」，因此也有人好奇問「不戴口罩的心態是什麼？」
網友們看完都認為「不戴口罩的心態是打過疫苗了」，「打過疫苗的有些都開始不戴了」、「很多老人都接種完疫苗了，這些老人自以為打完疫苗=不會染疫，不知道這心態哪裡來的，所以鄉下那種沒啥疫情的地方，很多人就開始鬆懈不戴口罩」、「以為打了疫苗不戴口罩就萬事如意」、「有人打完第一劑了，要求他們戴還會被反駁」、「打過疫苗的啊，勸不聽」。
對此，中央疫情指揮中心曾指出，降至二級進出營業場所或公共場域時，仍必須維持社交距離或全程配戴口罩、使用隔板，出入公共擁擠場所或高感染傳播風險場域，亦須全程配戴口罩，違者可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！