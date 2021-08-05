防颱別忘發財機會！威力彩今衝11.5億 這地方最常開頭獎
又有颱風生成，並逐漸靠近台灣，但大家在防颱的同時可別忘了發財機會，因為威力彩頭獎已連續36期摃龜，今（5）日晚間開獎的威力彩頭獎上看11.5億元，若1注獨得，更將創下今年單注最高獎金紀錄，亦是第4屆以來第9高。至於什麼地方最容易中頭獎？根據台灣彩券公司統計，威力彩自第4屆2014年發行到2020年為止，共開出過34注頭獎，其中又以台中市開出9注最多，可說是全國最常開出威力彩頭獎的縣市。
記者顏真真/台北報導
2021-08-05 10:38:59
由於威力彩已連續36期頭獎都摃龜，也使得今晚開獎的威力彩頭獎10億3343萬4427元起跳，而且台灣彩券公司根據目前銷售金額估算，頭獎累計已有10億7978萬8843元，預期傍晚下班時間，銷售金額將再往上推升，這期銷售金額有望達到4億元，頭獎更上看11.5億元。
不過，什麼地方買威力彩最容易中頭獎呢？根據台灣彩券公司統計，從第4屆2014年至去年為止，威力彩共開出34注頭獎，又以2018年及2020年開出最多，各開出6注頭獎，而2015及2017年也各開過5 ，其餘則是各4注。
而第4屆以來所開出的34注頭獎中，有9注都落在台中市，可說是全國最常開出頭獎的縣市。不過，去年威力彩開出的6注頭獎中，有2注則落在台北市，新北市、南投縣、屏東縣及台東縣各開出1注，如果你剛好也在這些縣市，不妨可以買張威力彩試試手氣，也許你就是那位幸運兒。