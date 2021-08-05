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名家論壇》錢震宇／奧運救得了蔡英文的執政嗎？

▲總統蔡英文上任以來，對體育發展多所投入，但在嘉獎奧運國手之餘，是否也應繼續思考執政上的問題。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文上任以來，對體育發展多所投入，但在嘉獎奧運國手之餘，是否也應繼續思考執政上的問題。（圖／總統府提供）

文/錢震宇

2021-08-05 10:51:44

這陣子，全台灣都沉浸在奧運的氛圍中，高張力的比賽及選手優異的表現，讓國人振奮無比，尤其是選手們長年苦練及征戰背後的故事，更令大家感動；只是，選手們展現運動能力同時，蔡英文的臉書也沒停過，頻頻發文不說，羽球代表團回台還下令戰機伴飛，發射熱焰彈，試圖利用這得來不易的機會，翻轉疫情至今所遭受的責難與批評。

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奧運選手突出的成績表現，真的能讓大家忘卻政府在疫情防控上的失準及誤判嗎？又或者可以讓民眾覺得是政府事前做了些什麼，才讓選手穿金戴銀？我認為，很難！

民眾之所以關注奧運賽事，除了是郭婞淳、戴資穎、林昀儒、麟洋配等選手拚出令人驚艷的成績，民眾被那股奮戰不懈的精神感動外；更重要的因素是，台灣人渴望得到勝利，來激勵沉寂已久的人心及社會，且是歷經嚴峻疫情過後，希望能再重新站起來的商業活動及經濟表現。

一位受疫情影響業績嚴重下滑的咖啡店老闆跟我說，原本因為疫情心情已經夠鬱卒，加上遲遲打不到疫苗，更是發愁，好在這段時間有奧運可以看，台灣的選手又非常爭氣，打出漂亮成績，讓他心情好轉不少，稍稍得以慰藉。只不過，一想到奧運結束後要回歸現實，面對未來的茫然，他又開始焦慮了起來。

奧運會結束，但疫情不會。

蔡政府這段時間，彷彿看到全民瘋奧運，就開始把焦點放到選手身上，誰誰誰奪金、誰誰誰又破紀錄，上從蔡英文蘇貞昌、下到立委議員，通通開始發文道賀、與之同悲喜。問題是，政府的官員及民代是真的關心選手、賽事，還是只是趁機轉移焦點，博取年輕人的認同，民眾其實看得很清楚。

這裡不是說總統不能替選手加油或恭喜選手，而是以一個執政者角色，目前遇到疫情及經濟慘澹的狀況，以及疫苗短缺的情形，是更加棘手且難解的，何況每天都有知名商家及餐飲老店在倒閉，這比每天在講奧運選手賽程跟誰又得牌來得更加重要吧。

我們從不見蔡英文臉書發文，關注哪一家老字號餐飲或夜市商圈，替他們加油打氣；反倒是每位東奧選手出賽，就發文致意，還刻意凸顯國族意識，強調他們是台灣選手，「總統還要負責大內宣」，不累嗎？

選手們表現令人激賞，全台灣的民眾都知道，其實真的不必蔡英文臉書多做宣傳。那些在臉書上按讚的人，也不是幫蔡英文，而是幫這些真正為國家爭取榮譽的選手們按讚。蔡英文真要感謝選手、替選手爭取更好的待遇，大可等到回到台灣後，正式的在國人面前宣示，這才是對選手們表達最大的尊重與誠意。

可惜，奧運期間，蔡英文把以競技運動為主的奧運選手們強拉到政治角力的場域，把每個人都當成拯救政府施政的轉折，甚至是消費這些得牌的選手，否則陳時中為何要把麟洋配奪金最後一球的壓線照片製成的「Taiwan口罩」帶到記者會上，憑什麼把純粹運動、展現技能的美好賽會給染上政治色彩。

蔡英文不要把自己做小了，恭賀選手、改善體育環境、強化培訓是體育署長層級要做的。不要想利用選手的表現替自己執政加分，或扭轉外界觀感，這些體育選手沒有義務也無須替執政者擔負責任，好好正視自己該做的事，別再整天蹭東蹭西了。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com

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