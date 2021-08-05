北市助萬華茶室復業？蔡炳坤：阿公店再生、洗淨情色污名

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心日前宣布全台降級至二級警戒後，雙北地區日前也宣布開放餐飲業內用。而在五月中因為茶藝館群聚感染，」而成為疫情重災區的萬華區，近日也開始進行相關復興計劃，其中就是最受疫情影響的茶藝館。台北市副市長蔡炳坤今（5）日表示，現在已經針對業者進行相關輔導，預計最快九月份讓準備好的業者先復業。





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蔡炳坤表示，萬華區茶室及茶藝館等相關行業，在疫情期間受到污名化，因此台北市政府有成立專案小組，處理後續的相關工作，並且制定「溝通宣傳、復業輔導、稽查管理」等三大定位。蔡炳坤強調，阿公店在萬華已經有一甲子的歷史，不過卻遭到污名化，希望能藉此機會找回「讓長者聊天的地方」。





而要如何以原本參雜色情相關的狀況做區隔？蔡炳坤坦言，未來只要是登記合法的業者，就要與色情行業做出區隔，而且是零容忍；但若針對酒吧、酒家，或是任何有陪侍的行業則另外規範，未來一定要分得非常清楚。復業後的稽查管理，也會更加強化，尤其是在公安聯合稽查時，會額外檢視是否有進行色情行業的行為，或者是否有違反使用原則，將會依法開罰或斷水斷電。





而針對復業時程的部分，蔡炳坤也提出初步規劃，強調目前已經與當地業者進行初步溝通，業者們也已經自行成立自治會，並且樂意配合，希望到八月中旬時每一家業者都能夠領到申請書，並且了解相關流程；八月中旬後至八月下旬讓相關局處單位審查，並且進行現場會勘；到了九月份會看疫情狀況，如果疫情大家認為在可控的範圍內，視情況讓準備好的業者先行復業。



