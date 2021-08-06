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8／10至23日仍維持二級警戒　游泳池有條件開放

▲陳時中今（6）宣布，8/10至23日仍維持二級警戒，不過游泳池則從從不開放場域中移除，但仍需依循相關指引。（圖／指揮中心）
▲陳時中今（6）宣布，8/10至23日仍維持二級警戒，不過游泳池則從從不開放場域中移除，但仍需依循相關指引。（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-06 14:16:26｜2021-08-06 14:52:52

本次二級警戒將於9日到期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）也宣布，10至23日仍維持二級警戒，不過游泳池則從從不開放場域中移除，但仍需依循相關指引。

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陳時中宣布，未來10日起至23日為止，維持二級警戒，目前整體疫情還在可控範圍內，也沒有突發特別事件，但觀察時間仍然短，所以還是維持全國二級警戒。

另外，陳時中指出，游泳池的選手訓練部分，當時就請他們能夠即時可以開始，而游泳池於10日起從不開放場域中移除；對此，教育部也訂出相關指引，方向採人流總量管制，依水道個別計算，並依分時段入場，場次需間隔30分鐘進行消毒，原則上採預約制或人員造冊，並須落實實聯制。

陳時中表示，游泳池內禁止飲食，但販賣部以外帶為主，原則上在室內都應戴上口罩，但不另外開放淋浴間、三溫暖等附屬設施，游泳的課程採10人以下小班制， 工作人員則同樣需落實實聯制，並制定疫情相關應變計畫。

▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14430例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14430例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，最新統計全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，最新統計全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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