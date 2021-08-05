星宇航空票務中心　打造太空艦橋

星宇航空今（5）日將票務中心由原本的內湖區搬遷至南京東路，全新開張的票務中心整合星宇小鋪，結合科幻、宇宙、深索、星體等元素，打造專屬星宇，猶如太空艙的形象門市。
記者張志康/綜合報導
2021-08-05 16:12:46
星宇航空表示，希望能突破端正規矩的票務中心印象，將空間定義為形象門市來打造，邀請到翻新「詹記麻辣火鍋敦南店」及「台南天下大飯店」、擅長透過空間說故事的「本事空間製作所」操刀，以「創造與未來的時差」為主軸，意謂現在對未來的想像，代表星宇的企圖心及新創力，並結合科幻、宇宙、探索、星體…等元素，傳達星宇航空「飛行不止於大氣層」的品牌精神。
星宇航空的全新票務中心以黑色為主調，呈現宇宙的靜謐感，入口處充滿太空感的STARLUX LOGO象徵太空艙門，讓客人在進入之前即感受到強烈的宇宙意象；票務櫃檯跳脫傳統的方正配置，以環形設計配置於中央，就如太空船負責指揮調度的艦橋，搭配上方的環狀燈，使整個空間純粹化、中心化；地板上繪製環繞軸線的星體軌跡，定位出星宇小舖商品陳列區、候位區，以及彷如太空艙窗景的形象影⾳牆。
另外，星宇小舖商品區以不同顏色及紋理的石材打造，彷彿取材自各個星球，牆面鑲嵌LED燈條，結合呈現出濃厚的星際未來感。
星宇航空形象門市營業時間為週一至週五，上午9時至傍晚6時，週六、日及國定假日不營業。