北市開放游泳池、茶室復業？議員批：邏輯混亂

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，在防疫指揮中心日前宣布全台降至二級警戒後，雙北地區近日也開放餐飲業內用。而針對游泳池以及日前疫情爆發的茶藝館，台北市長柯文哲在昨（4）日的記者會上，表示「依照科學精神，該開放就開放。」副市長蔡炳坤今日上午也表示，最快九月會讓合格的茶藝館恢復營業。對此國民黨台北市議員王鴻薇則痛批北市府「邏輯不通」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

目前全台還是疫情警戒第二級，不過指揮中心表示，將會訂出相關防疫指引後，開放游泳池對外營運；同時北市府方面也有意規劃萬華區「阿公店」復業。王鴻薇強調，疫情趨緩解禁無可厚非，但解禁的標準卻讓人匪夷所思，「開放游泳池，不准健身房洗澡；解禁阿公店，又不准酒店營業。」王鴻薇說，政府應該一視同仁，該開放就開放不應該大小眼。





王鴻薇說，雖然游泳池是中央提出開放，阿公店是台北市提出開放，但過日子的是台北市民，開放邏輯真的很奇怪。你說阿公店不准性交易，純喝茶聊天，那酒店也是這樣訴求啊，酒店敢說我提供性交易？ 這些健身房會員也很無辜，洗澡拿下口罩的時間可能比游泳還少，卻不能洗澡，這不是邏輯不通？





王鴻薇強調，疫情到了現階段，無論如何，還是安全第一，不論是中央地方標準要協調一致，對於開放範圍辦法，也不該有大小眼或顧此失彼的狀況，畢竟現在是每一個人都在苦撐待變，希望市府單位可以重新檢討。



