我是廣告 請繼續往下閱讀
圖/IG@cyong001109
來到台南大坑休閒農場的門口，會看到一座被花朵環抱的公車站，可以算是在地特色站牌之一，拍張照打卡後直接進到農場內，門票售價為全票２００元，半票１５０元，可折抵餐點做使用，另外還有販售ＳＰＡ泡湯券、會議室租借、合菜餐點預定以及森林木屋住宿房型可入住。經過售票亭後就會看到農場最吸睛的「紫色瀑布」從天而降，有點像是迷你版的「日本足利花卉公園」，也讓許多人想起鬼滅之刃的場景。紫藤花長廊步道以些微坡度向上延伸，濃密的花叢中穿插些閃爍的小燈飾，雖然這裡的紫藤花並非真花，但是拍照起來的唯美絲毫不減。
圖/IG@77__77__77__
圖/IG@gar_0502
入口處除了紫藤廊道以外還有一處水池瀑布，在夏天造訪特別感覺沁涼舒適，仔細駐足還有機會看到水池附近出現的各種蛙類、蜥蜴等爬蟲生態，接著穿過紫藤廊道後就會看見一處空曠的廣場，四周特別用花花草草布置設計，還有非常好拍的童話城堡造景，最吸睛的還有大搖大擺在空地中散步的小雞小鴨、迷你豬還有各種鳥類，甚至還有小小木屋裡住著一大群的天竺鼠和小兔子，讓人忍不住盯著小動物們可愛的模樣驚呼連連，小朋友也可以跟農場買飼料來餵食，更近距離地與動物們互動呢！
圖/IG@hsiaopu
圖/IG@bella.wu1126
大坑休閒農場的整體園區範圍其實並不算大，不過除了廣場有小動物以及特殊造景可供拍照以外，園區內還有不少主人們的小巧思也是非常好拍，廣場左側是一整排的歐洲別墅、森林原木屋，挑高的鵝黃、咖啡色木屋拍照起來有種童話氛圍，另一側有兩處ＳＰＡ水泉區，夏天很適合全家大小一起戲水消暑一番，再往上頭山林的途中會看見非常漂亮的孔雀，運氣好的話可以看到牠開屏表演喔。
圖@ReadyGo
圖/IG@iucn333
圖/IG@yini____
大坑休閒農場還有規劃一處特別的戶外設施「體能訓練場」，在農場內的小山頭上搭建了「高空滑車、繩索吊橋」，喜歡刺激的人不妨來挑戰看看踩在單條繩索上穿越山林吧！想要更親近自然風景的朋友們可以在農場的入口處選擇從左邊的柏油路、或是右側的木棧步道登上標高168的觀景樓，沿途可以感受到３６０度環繞的群山美景，雖然路程僅約２０分鐘，但因為沿著山勢搭建而成的步道坡度較陡，比較不建議長者或體力不佳的遊客行走喔。
圖/IG@chloe.7831_
環繞整座大坑休閒農場，欣賞完登高望遠的山景、也挑戰了橫渡山頭的刺激設施，需要停下腳步歇息、補足體力的話，農場內有提供各式飲品點心、美味的在地鄉土料理，用料食材都是農場主人親自栽種和飼養，炭烤山土雞、炭烤迷你豬和山林野菜竹筍料理等是當地老饕最愛的美味料理。
圖/IG@cyong001109
圖/IG@_jube_211214
整體而言，台南大坑休閒農場內的設施有些歷史年代的痕跡，並非相當商業化的精緻農場，但卻有著滿滿的人情味、純樸的自然山野風景以及獨特的在地農產料理，適合遊客到新化一帶旅遊時規劃為半日遊的行程，若時間充裕也可以入住農場木屋，享受山林中清晨與深夜的寧靜時光。
地址：台南市新化區大坑里82號
官網：大坑休閒農場
原文出處 : ReadyGo 下雨天也不無聊！帶你走透桃園6間觀光工廠！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw