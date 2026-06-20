根據

高雄簡易庭109年度雄秩字第186號刑事裁定

內容，

徐基麟2020年曾因不滿高中學弟在網路上發文抱怨他，竟直接闖入高中宿舍，持球棒痛毆學弟，受害者高達3人，受害者手臂、大腿與左側腰骨處受傷，後因違反社會秩序維護法被逮，被罰款6000元台幣。

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徐基麟在112年8月份，短短一個月內就簽下2張鉅額本票，顯見其財務狀況早有巨大漏洞。

前中信兄弟投手徐基麟於昨天19日晚間22點30分，因隱瞞去年9月酒駕自撞，遭球團火速開除，原本勵志的棒球生涯徹底崩壞。不過徐基麟爭議事件可能不僅於此。根據臺灣高雄地方法院高雄簡易庭的裁定書指出，徐基麟的暴力事件發生在109年5月22日凌晨，當時徐基麟因不滿學弟在網路上發表抱怨他的文章，竟於凌晨1時30分進入三民高中學生宿舍。在宿舍內取得球棒後，徐基麟直接對3名學弟施暴，導致3人分別出現手臂受傷、左大腿處受傷與左側腰骨處受傷。雖然事後3名被害學弟選擇不提告，但法院仍依違反社會秩序維護法第87條第1款「加暴行於人」之規定，對徐基麟處以新臺幣6000元罰鍰。除了酒駕被開除、疑似暴力毆打學弟外，徐基麟休賽季還因為「個人財務因素」被中信兄弟一度放到60人戰力外名單以示警告。如今也被法院本票裁定書證實。根據臺灣高雄地方法院民事裁定，他於112年8月1日簽發面額新臺幣120萬元之本票，給予和潤企業股份有限公司，又於112年8月24日簽發面額新臺幣30萬4500元之本票，給予裕富數位資融股份有限公司，且報告中寫明，徐基麟至今仍有新臺幣3萬9285元未清償。