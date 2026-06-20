我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美加墨世界盃小組賽進入第二輪白熱化階段，原本在首輪表現尚可的亞洲區代表隊，近日卻集體「被打回原形」。隨著卡達、韓國與澳洲接連吞敗，亞洲球隊已苦吞難堪的6連敗，開賽的連敗風光早已消失，也開始有「9個參賽名額是否太多」的質疑聲浪出現。本屆世界盃共有9支亞洲球隊參賽，首輪賽事雖有韓國與澳洲取勝，其餘隊伍也多以平局收場，呈現勢均力敵之勢。然而，進入第二輪後，亞洲球隊卻集體陷入疲軟，甚至出現嚴重崩盤。最先出戰的卡達隊面對東道主加拿大，全場不僅防線潰堤，更以0：6慘遭血洗，創下隊史世界盃最大失利分差。該場比賽中，卡達單場領到2張紅牌並奉送1記烏龍球，成為世界盃史上首支達成此不光榮紀錄的亞洲球隊，出線機會已近乎渺茫。緊隨其後的南韓隊在面對地主墨西哥時，原指望力拚積分，卻因門將金承奎的致命低級失誤自毀長城，最終以0比1惜敗，晉級形勢陷入嚴峻；今日凌晨，原本被寄予厚望的澳洲隊也未能止血，面對美國隊的強勢壓迫，後防線早早失守，最終無力回天，讓亞洲球隊的連敗紀錄持續堆疊至6場。這一波連敗潮讓亞洲足球在國際舞台上的競爭力再度受到質疑。不少分析師指出，雖然亞洲區在本屆獲得了擴增至9個參賽名額，但球隊在面對歐美強權時，明顯缺乏戰術變通與抗壓能力，部分球隊甚至出現紀律崩盤的現象。當連敗場次不斷擴大，關於「9個名額是否太多」的討論，恐怕將在賽後引發FIFA內部及各大洲足聯的一場腥風血雨。在亞洲球隊慘遭連敗的壓力下，所有關注亞洲足球的目光，此刻全數集中在即將登場的日本隊身上。日本隊下一戰將對陣突尼西亞，儘管兩隊實力相近，但突尼西亞在首輪大敗後勢必會為了出線背水一戰，日本隊面臨的壓力不言而喻。