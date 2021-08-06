名家論壇》黃創夏／朱立倫說「領導」，談何容易！

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這個觀察貼近現實，江啟臣真的是太弱勢領導了，黨中央常常缺乏存在感，搞到就是幾個不分區立委，還有幾個管全世界的「不分區市議員」常常大放厥詞，送子彈給民進黨打，還有14個縣市首長一盤散沙，各行其是，被媒體譏諷是「五胡十六國」。
但看到問題並不代表就能夠解決問題，朱立倫也需要證明自己若是出來，就真的能「領導」整個分崩離析的最大在野黨回歸「正常」！
須知，「領導」並不只是一個名詞或形容詞，領導是一門大學問！
坊間有書，「領導學之父」華倫‧班尼斯（Warren Bennis）的「領導者該做什麼」（On Becoming A Leader），班尼斯整理了「領導者」和「管理者」兩角色，差異是巨大且關鍵的：
● 管理者是執行者，領導者是改革者。
● 管理者人云亦云，領導者獨樹一格。
● 管理者視野狹窄，領導者的視野寬廣。
● 管理者問怎麼做和何時做，領導者問是什麼和為什麼。
● 管理者眼光總是在眼前，領導者的眼光在遠方。
● 管理者接受現實，領導者挑戰現實。
● 管理者把事做對，領導者做對的事。
班尼斯開始寫這本書的時候，是一九八九年，當時美國政商醜聞不斷，政治開始陷入惡鬥的困局，政客們天天搞撕裂與製造對立的遊戲，班尼斯百感交集，心情苦澀，為美國沒有好的領導者而嘆息，也寄望有領導者出現，引領美國「跳脫瑣碎的格局，超越撕裂社會的衝突。」
班尼斯當時的痛苦，國民黨人應該不陌生！
正因為國民黨的上層結構，早就被權力和利益所「綁架」，無法解決民意對「責任政治」的追究聲浪，才讓人民渴望「改變」。國民黨也因此曇花一現的復興，馬英九時代短短八年就再度崩潰，還被「國瑜黨」脅迫，堂堂百年大黨淪為散兵游勇。
此時此刻，確實是前兩年被吳敦義和韓國瑜搞慘，還有因為江啟臣弱勢，讓多數還算正常的藍營支持者焦慮難安，這些正是朱立倫再度復出的機會。
朱立倫本來政治生命已經可以宣布死刑了，兩個機會救了他。
首先就是在中美大戰，台灣必須選邊站之際，在國民黨和國瑜黨被視為全部一面倒向親中的局勢之下，《維基解密》中曾曝露的朱立倫和美國與CIA的往來甚密，這樣的關係已經從「負債」變成「資產」，因為朱立倫親美不必懷疑！
此時此刻，朱立倫更該公開表達支持和感謝美國的公開立場，這些表現都是朱立倫可以稍稍緩解國民黨已經被染紅的疑慮！
事實上，習近平本來就不喜歡朱立倫，上一次朱立倫的短暫國民黨主席任內，國共兩黨領袖的例行見面，習近平臉色冷淡，隨便握握手，連飯都不請朱立倫吃，和連戰、宋楚瑜還有吳伯雄的高規格「瀛台夜宴」，天差地別。
所以，民進黨和綠軍側翼要抹紅朱立倫，恐怕也沒有著力點！
現在，在亂局當中，朱立倫危機入市，更可以洗刷這些年被貼上之「自私的敗家子」原罪。也讓朱立倫有機會班師回朝，準備替國民黨「災後重建」了，徐圖四年之後、或八年之後的國民黨有機會也「正常」一點了。
但是，正如朱立倫說的，問題在「領導」！
請問朱立倫，一向以「謹小慎微」著稱的你，過往實績都是在「小枝小節」中斟酌算計，你說要改變國民黨，是否能夠證明你自己已經「改變」？
還有，你將要如何展現出你的「領導」大格局？
●作者：黃創夏／資深媒體人
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