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王毅稱疫苗論壇共識：各國尊重WHO認證勿歧視

▲中國國務委員兼外長王毅昨晚在主持「新冠疫苗合作國際論壇」首次會議時聲稱，會議達成5點共識，其中包括呼籲各國研究入境管控措施時，採非歧視性原則，尊重WHO的認證制度。資料照。（圖／翻攝網路）
▲中國國務委員兼外長王毅昨晚在主持「新冠疫苗合作國際論壇」首次會議時聲稱，會議達成5點共識，其中包括呼籲各國研究入境管控措施時，採非歧視性原則，尊重WHO的認證制度。資料照。（圖／翻攝網路）

中央社

2021-08-06 12:43:29

（中央社記者邱國強北京6日電）中國國務委員兼外長王毅昨晚在主持「新冠疫苗合作國際論壇」首次會議時聲稱，會議達成5點共識，其中包括呼籲各國研究入境管控措施時，採非歧視性原則，尊重WHO的認證制度。

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雖然中國已有國藥、科興2款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗獲得世界衛生組織（WHO）緊急使用許可，但因其效力屢遭質疑，像是法國6月9日起實施的入境新規，僅開放接種過美歐4款疫苗的旅客可入境免隔離，中國製疫苗不在開放之列，引起中國強烈不滿，揚言對法國入境旅客實施對等限制。

歐盟議會同一天也通過「歐盟數字新冠疫苗證書」提案，從7月1日起，在所有歐盟國家及冰島、列支敦士登、挪威和瑞士生效。內容規定，持有這一證書，在歐盟接種經批准疫苗2週內者，在歐盟及上述國家旅行期間，不須再接受額外檢測或檢疫等限制，同樣排除了中國疫苗。

由中國舉辦的「新冠疫苗合作國際論壇」首次會議5日晚間採視訊方式舉行，王毅除宣讀中國國家主席習近平的書面致辭，提到中國今年將努力向全球提供20億劑疫苗，並向COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）捐贈1億美元外，還提出中國主張。在尾聲時，他聲稱會議達成5項共識。

這5項共識，實際上多為中國對COVID-19疫苗的一貫主張。除上述內容外，還包括各方都支持世界貿易組織（WTO）等國際機構，早日就COVID-19疫苗智慧財產權豁免作出決定，而這也是王毅在會中提出的中國主張。但外界普遍認為，中國這一主張，意在獲取美歐疫苗大廠的技術，以作為己用。

而會議共識及王毅提出的中國主張，都提到「反對疫苗民族主義」。王毅並意有所指地表示，中國主張疫苗是「用來挽救生命的武器，不是謀取一國私利的手段，更不是開展地緣博弈的工具」。（編輯：繆宗翰）1100806

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