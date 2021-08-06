郭台銘去德國催貨　羅智強：透露了一個「小彩蛋」

日前鴻海集團郭台銘臉書發文，去捷克打疫苗，還特別標記「催貨進行式」，這幾個字讓資深媒體人趙少康好奇，BNT疫苗是德國製造，為甚麼要跑去捷克催貨，趙少康透露，鴻海董事長劉揚偉證實，郭台銘是去德國催貨，順便帶家人到捷克旅遊，對此，台北市議員羅智強也發文表示，「謝謝郭台銘」
新頭殼newtalk
2021-08-06 12:55:25
郭台銘日前發文分享去捷克打疫苗的經驗，也在文末標註，催貨進行式，趙少康表示，「大家知道郭董在捷克有工廠，也在捷克買了古堡，第一站到捷克打疫苗應該合理，接著就能在歐洲各國到處跑。但他真的會去德國向BNT催疫苗嗎？」趙少康為此發訊息給鴻海董事長劉揚偉詢問，「請問郭董是去催疫苗嗎？為什麼到捷克催？還是會去德國催？」劉董事長回應：「是去德國催疫苗。順便帶著家人去捷克的莊園過暑假。」
台北市議員羅智強也發文感謝郭台銘，「謝謝郭台銘，飛歐洲拚疫苗」。
羅智強在文中指出郭董照片中的彩蛋，而且郭台銘這張打疫苗透露了一個「小彩蛋」，那就是：不像其他的高官，第二類塞好塞滿，疫苗早就搶好搶滿，而郭董在捷克打卡，第一個行程就是施打BNT疫苗，還介紹了疫苗的施打體驗郭董的文章裡藏了第二個小彩蛋：「催貨進行式」
羅智強文表示，眼下在台灣，AZ和莫德納都缺貨，衛福部次長薛瑞元也說實話，「目前存量似乎有所不足」，BNT原訂10月才到，難道政府要逼人民打高端？
文末也祝郭董此行順利，希望郭董順利成行，讓國人殷殷企盼的BNT疫苗來台，遠赴歐洲拚疫苗，謝謝郭台銘！
新聞來源為Newtalk 新頭殼