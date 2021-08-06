民眾黨成立2週年　柯文哲以「起造新台灣」號召民眾入黨

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（6）日舉辦成立兩週年記者會。身兼黨主席的柯文哲也出席記者會，並以「起造新台灣」為口號，號召更多民眾加入民眾黨。柯文哲致詞時表示，過去台灣民眾黨被外界嘲笑是「4%黨」，但從0開始至今已經很不容易，目前支持度也來到10%左右，未來也會更加努力。





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柯文哲表示，過去兩年來民眾黨完成了許多看似不可能的任務，「兩年前的今天，台灣民眾黨正式成立，隨即投入2020年大選，感謝158萬張選票的支持，我們成功進軍國會。」柯文哲也特別提到，一年前的民眾黨元大會，感謝超過5千名黨員的相挺，成功完成召開黨員大會，





柯文哲直言，過去一年，民眾黨立法委員的問政表現，從萊豬進口、「3+11」、到國產疫苗等議題，都能在藍綠之外，以理性、務實、科學，走出一條中道的道路，也受到外界好評。我們要更堅持理念、勇敢的為政策辯護，才能爭取更多人的認同。





柯文哲強調，目前政媒合一的政治現況，以國家機器打擊反對者，讓很多過去綠營的老前輩都感嘆，打倒國民黨的威權統治，卻換來另一種型態的威權，這不是我們要的。讓新的政黨、新的主張、新的價值，取代這些舊的政治文化，讓台灣有一個新的未來。





柯文哲也宣告，今天開始，我們的「入黨月」正式起跑，不只是網路上的好朋友可以加入我們，各地方黨部也要努力招募新血，只有讓更多人加入我們的行列，才有機會創造更好的「新台灣」。「加入台灣民眾黨，起造新台灣」，大家作夥打拼。



