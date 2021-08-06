指揮中心公布第二劑疫苗接種原則 65歲以上長者免預約
指揮中心今（6）日表示，第二劑疫苗施打已開始陸續進行，由於施打第二劑的間隔，因為對象不同而有差異，因此公告第二劑疫苗施打原則，對於65歲以上可能有數位落差的長者，未進行意願登記者，將請地方政府協助安排。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-06 14:35:58｜2021-08-06 14:38:19
指揮中心指揮官陳時中表示，因了因應陸續有更多要接種第二劑的民眾，原則上還是請民眾到預約平台預約，不過因為長者接種間隔與1至3類、孕婦不同，65歲以上長者都是10至12周，有兩種方式，一個自己上平台意願登記，也到平台預約，與一般民眾無異，但為了避免數位落差，有長者對於打第二劑相關資訊不了解，或是操作意願登記不方便，因此將由地方政府協助預約。
陳時中進一步說明，可以施打第二劑疫苗的名冊中央都有掌握，所以名單上沒有進行意願登記的長者，我們會把名冊提供給地方政府，地方政府也上這個平台，整批代為預約，也由地方安排預約時間和接種地點，地方政府也可以協助有數位落差的長者，雙軌制兼顧整體，讓他們能夠順利接種。
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