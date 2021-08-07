超馬好手一天消耗上千卡　每天嗑掉「巴掌大牛油」補熱量

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫協志日前曾詢問過大家防疫期間是否有變胖，當時王仁甫就自爆：「不誇張，我疫情胖5公斤。」雖然在控制體重後成功減下4公斤，但製作單位仍不手軟，安排一系列的殘酷「體訓」，邀請潘若迪、周宜霈以及超馬好手林義傑來擔任本集的「卡路里殲滅者」，要讓主持群遠離變「腫」病毒，快速甩去防疫肥。
相較先前的規則，這回「龜山島1706階登高回味賽」登高強度大升級，需踩2下踏步機，才能算1階，讓王仁甫大喊不公平：「我們這樣等於是踩3400階耶！」而孫協志也氣得直喊：「你們是黑心商人！」整關下來，主持群全部滿頭大汗，連口罩都濕透。
孫協志挑戰結束後，對長跑運動員林義傑深感佩服：「我敢說那種上千公里的馬拉松，已經是超人耐力的表現。」林義傑坦言自己時常一天就會消耗好幾千卡，所以每天都需要吃一個巴掌大的無鹽牛油來補充熱量。事實上，林義傑不只曾橫渡撒哈拉沙漠，也跑過世界四大極地馬拉松巡迴賽，經過此次超硬的居家登高後，更讓主持群對林義傑心生敬佩。
「有氧天王」潘若迪也前來教大家甩肉，除了秀出結實肌肉之外，為了讓眾人馬上能燃脂，他準備20分鐘的熱身運動打頭陣，還不忘先放狠話：「等等不要跟不上喔！跟不上你們試試看！」值得注意的是，潘若迪健碩的胸肌，馬上引起許孟哲注意，笑說：「老師你一走進來我就先看到你的胸部。」王仁甫則開玩笑說：「以一個70歲的男人，這樣真的很強。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。