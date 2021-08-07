超馬好手一天消耗上千卡　每天嗑掉「巴掌大牛油」補熱量

前陣子因三級警戒，許多藝人害怕身材走樣而開始執行居家運動，近來中華隊又頻頻在東京奧運奪下佳績，運動風潮席捲全台，節目

《飢餓遊戲》也為了搭上熱潮，特別選在8日父親節推出「消耗卡路里大作戰」單元。其中受邀擔任「卡路里殲滅者」的超馬好手林義傑，自爆每天都需要吃一個巴掌大的無鹽牛油，才能補足熱量所需。

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▲林義傑受邀擔任「卡路里殲滅者」。（圖／中視提供）

× ▲林義傑受邀擔任「卡路里殲滅者」。（圖／中視提供）

孫協志日前曾詢問過大家防疫期間是否有變胖，當時王仁甫就自爆：「不誇張，我疫情胖5公斤。」雖然在控制體重後成功減下4公斤，但製作單位仍不手軟，安排一系列的殘酷「體訓」，邀請潘若迪、周宜霈以及超馬好手林義傑來擔任本集的「卡路里殲滅者」，要讓主持群遠離變「腫」病毒，快速甩去防疫肥。

相較先前的規則，這回「龜山島1706階登高回味賽」登高強度大升級，需踩2下踏步機，才能算1階，讓王仁甫大喊不公平：「我們這樣等於是踩3400階耶！」而孫協志也氣得直喊：「你們是黑心商人！」整關下來，主持群全部滿頭大汗，連口罩都濕透。

孫協志挑戰結束後，對長跑運動員林義傑深感佩服：「我敢說那種上千公里的馬拉松，已經是超人耐力的表現。」林義傑坦言自己時常一天就會消耗好幾千卡，所以每天都需要吃一個巴掌大的無鹽牛油來補充熱量。事實上，林義傑不只曾橫渡撒哈拉沙漠，也跑過世界四大極地馬拉松巡迴賽，經過此次超硬的居家登高後，更讓主持群對林義傑心生敬佩。

▲主持群對林義傑心生敬佩，上排左起為峮峮、林義傑、蔡黃汝，下排左起為孫協志、王仁甫、許孟哲。（圖／中視提供）

× ▲主持群對林義傑心生敬佩，上排左起為峮峮、林義傑、蔡黃汝，下排左起為孫協志、王仁甫、許孟哲。（圖／中視提供）

「有氧天王」潘若迪也前來教大家甩肉，除了秀出結實肌肉之外，為了讓眾人馬上能燃脂，他準備20分鐘的熱身運動打頭陣，還不忘先放狠話：「等等不要跟不上喔！跟不上你們試試看！」值得注意的是，潘若迪健碩的胸肌，馬上引起許孟哲注意，笑說：「老師你一走進來我就先看到你的胸部。」王仁甫則開玩笑說：「以一個70歲的男人，這樣真的很強。」

▲潘若迪秀出結實肌肉。（圖／中視提供）