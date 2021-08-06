互相較勁？朱立倫才稱年底訪美 江啟臣曝10月就要去了
國民黨主席之爭朱江對決煙硝味濃，主席參選人朱立倫昨稱，國民黨在野5年半完全沒設駐美辦事處，若他當選主席將立刻成立，還會在年底前訪美。國民黨務人士隨即以私下傳遞新聞稿的方式透露，國民黨主席江啟臣續獲美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）之邀，預計於今年10月率領退役軍事將領、前外交官員或專家學者的小型代表團與會。
記者余祥／台北報導
2021-08-06 15:13:53｜2021-08-06 15:14:33
國民表示，近來有心人士一直拿對美關係來批評去年3月上任的江啟臣，事實上，江啟臣甫上任便遇到美國疫情爆發，無法去美國訪問，但時任美國在台協會台北辦事處的處長酈英傑於去年3月便主動拜訪江主席。就算去年9月反萊豬運動開始升溫，到今年上半年為止，江啟臣也和酈英傑通過電話、面對面談過幾次話。
國民黨指出，江啟臣在以前能安全地跨國旅行時，也曾於2018年底以國民黨立法院黨團總召的身分，率團前往在美國國會殿堂舉辦的研討會進行演講，並在華府見到許多「應該見到的人」。在被疫情所困的任期中，江啟臣仍恢復國民黨國際事務部，並利用該部及國民黨智庫，以視訊方式與美國前官員進行有關台美、兩岸關係之間的會議。
國民黨說，江啟臣希望「既然疫情期間出國不安全，也容易造成美方朋友接待上的困擾，國民黨能做多少算多少，代表人民幫台灣社會對美溝通執政黨不讓美方聽見的民意，不要讓美國朋友只聽到不把人民放在最重要地位的民進黨政府片面之詞。」