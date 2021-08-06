再因高端疫苗動怒　柯文哲：民進黨在阻擋國際疫苗進台灣

防疫指揮中心今（6）日宣布，疫苗第六輪施打將會開放高端疫苗，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲在今天下午的北市防疫記者會上，再度痛批執政黨相當有計畫地在進行認知作戰，更直指執政黨「在阻擋國際上認證的疫苗進入台灣」。





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柯文哲表示，近日晚間在觀看各電視台的政論節目時，相當有計畫地在進行認知作戰，常常會把我在臉書上寫的每一行字，一行一行拿出來討論，無非就是在塑造說我們唱衰台灣，我們反對台灣的生技產業等等，甚至訴諸民族主義來打擊我們。柯文哲強調，身為台灣人當然支持台灣的生技產業，也很希望台灣能夠有自己的疫苗，「但不能接受政府拿人命當賭注。」





柯文哲也將砲口對準防疫指揮官陳時中，面對記者提問，要碼閃躲不然就是傲慢的回答，不想打還有別人要打，「這種執政傲慢的態度，是我們不能接受的。」柯文哲強調，更何況國產疫苗有高端跟聯亞兩支，無法理解政府為何對高端如此偏愛。





柯文哲直言，不管基於醫學還是科學，都看不懂民進黨政府到底在搞什麼鬼，「我是一個醫生，也是學術界人士，我非常反對民進黨政府每天在帶風向。」柯文哲激動表示，很清楚民進黨政府是在阻擋國際上認證的疫苗進入台灣，「我很少這麼生氣講話，我非常反對晚上政論節目的認知作戰，我不接受。」



