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奧運／日本「攀岩女王」獲銅感動退役　傳奇生涯圓滿謝幕

▲日本攀岩名將野口啟代在東京奧運運動攀登潘女子全能賽上獲得銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本攀岩名將野口啟代在東京奧運運動攀登潘女子全能賽上獲得銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-07 09:07:23

隨著南韓先鋒天才小妹徐在賢在先鋒賽於35+公尺處跌落，奧運首屆女子運動攀登的結果也底定。日本攀岩名將野口啟代在最後一場正式賽事拿下銅牌，為自己偉大的生涯畫下句點。

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此前已經宣布奧運是最後一屆賽事的野口，在因疫情延賽了將近一年後，終於還是在今天完成了生涯的最後一哩路。他在速度、抱石、先鋒都都拿下第4，總成績64分，排名第3。

此役在速度賽她勝過了奧地利選手Jessica Pilz，不敵破世界紀錄的Aleksandra Miroslaw以及同胞野中生萌拿下第4；抱石賽3條賽道皆未能完攀，但有兩條拿到了Zone的點數，排名第4；先鋒賽爬到29+處跌落，也只輸給3位先鋒能力本來就比她更好的選手，排名第4。野口在這一場賽事的狀況一般，但還是平穩的拿到了她該有的成績，這也是這位攀岩女王生涯寫照：穩定的強大。

「不知道什麼原因，我認為今天爬得不是很好，但我很高興自己可以不放棄地爬到最後。」賽後受訪時野口啟代對於自己今天的表現不是很滿意，自認速度賽表現不錯，但擅長的抱石未能登頂很難過，「最後的先鋒賽，真的是我的最後一次攀登了。所以在這最後一場賽事，我真的很努力，也很高興自己能盡可能多地爬上去。」

生涯在世界盃4次獲得抱石冠軍，世錦賽3次拿到抱石亞軍，亞運則是綜合金牌，Akiyo生涯只差一面奧運獎牌就能圓滿，雖然最終的顏色不是自已想要的，但她仍然很高興和後輩野中一起拿到獎牌，「我和生萌一起努力了很長時間，我想在奧運上和她一起贏得獎牌，我很高興我們各自拿到銀牌和銅牌，很高興能登上領獎台。」

野口啟代從小學5年級開始參加比賽，至今已經20多年了，隨著近年賽道定線模式的改變，她也在自己比賽中融入了新元素；之後為了因應亞、奧運的綜合賽，她加強了自己不擅長的速度賽，在延賽期間不斷的提升成績，在今年3月的日本盃（SJC）上將自己的個人紀錄提升到8秒68，之後又在東京奧運的預賽中爬出了8秒23的成績。很難想像在18年時她的成績還在12秒左右。

「長年保持在高水準的狀態，心理的調整的也很棒，一直面對日本後進的壓力還能穩定繳出成績，這一點真的不容易。尤其她能把過去從來都沒練過的項目，在短時間內練到一個不錯的成績，這背後真的需要付出很多努力。」台灣攀岩好手李虹瑩，對於老對手如此評價道。

這位李虹瑩口中的「能想到各種方式登頂的思考型選手」，在最後以一個不算完美、但很圓滿的方式結束。2016 年，運動攀登被確定成為東京奧運的新項目。過去5年，攀岩環境發生了重大變化，媒體關注度增加．攀岩館數量增加，年輕人也越來越喜愛這項活動。野口為後面的選手鋪平道路做出了貢獻。

在奧運的最後一刻，三位獎牌得主深深擁抱，眾望所歸的Janja Garnbret拿下金牌，野中也超越了野口拿下了銀牌，有這麼一些世代交替的意味，一個時代即將結束了。

▲Janja
▲Janja Garnbret(中)、野口啟代(左)、野中生萌三人在確定奪牌後緊緊相擁。（圖／美聯社／達志影像）
 

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