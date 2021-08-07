奧運／日本「攀岩女王」獲銅感動退役　傳奇生涯圓滿謝幕

隨著南韓先鋒天才小妹徐在賢在先鋒賽於35+公尺處跌落，奧運首屆女子運動攀登的結果也底定。日本攀岩名將野口啟代在最後一場正式賽事拿下銅牌，為自己偉大的生涯畫下句點。

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此前已經宣布奧運是最後一屆賽事的野口，在因疫情延賽了將近一年後，終於還是在今天完成了生涯的最後一哩路。他在速度、抱石、先鋒都都拿下第4，總成績64分，排名第3。

此役在速度賽她勝過了奧地利選手Jessica Pilz，不敵破世界紀錄的Aleksandra Miroslaw以及同胞野中生萌拿下第4；抱石賽3條賽道皆未能完攀，但有兩條拿到了Zone的點數，排名第4；先鋒賽爬到29+處跌落，也只輸給3位先鋒能力本來就比她更好的選手，排名第4。野口在這一場賽事的狀況一般，但還是平穩的拿到了她該有的成績，這也是這位攀岩女王生涯寫照：穩定的強大。

「不知道什麼原因，我認為今天爬得不是很好，但我很高興自己可以不放棄地爬到最後。」賽後受訪時野口啟代對於自己今天的表現不是很滿意，自認速度賽表現不錯，但擅長的抱石未能登頂很難過，「最後的先鋒賽，真的是我的最後一次攀登了。所以在這最後一場賽事，我真的很努力，也很高興自己能盡可能多地爬上去。」

生涯在世界盃4次獲得抱石冠軍，世錦賽3次拿到抱石亞軍，亞運則是綜合金牌，Akiyo生涯只差一面奧運獎牌就能圓滿，雖然最終的顏色不是自已想要的，但她仍然很高興和後輩野中一起拿到獎牌，「我和生萌一起努力了很長時間，我想在奧運上和她一起贏得獎牌，我很高興我們各自拿到銀牌和銅牌，很高興能登上領獎台。」

野口啟代從小學5年級開始參加比賽，至今已經20多年了，隨著近年賽道定線模式的改變，她也在自己比賽中融入了新元素；之後為了因應亞、奧運的綜合賽，她加強了自己不擅長的速度賽，在延賽期間不斷的提升成績，在今年3月的日本盃（SJC）上將自己的個人紀錄提升到8秒68，之後又在東京奧運的預賽中爬出了8秒23的成績。很難想像在18年時她的成績還在12秒左右。

「長年保持在高水準的狀態，心理的調整的也很棒，一直面對日本後進的壓力還能穩定繳出成績，這一點真的不容易。尤其她能把過去從來都沒練過的項目，在短時間內練到一個不錯的成績，這背後真的需要付出很多努力。」台灣攀岩好手李虹瑩，對於老對手如此評價道。

這位李虹瑩口中的「能想到各種方式登頂的思考型選手」，在最後以一個不算完美、但很圓滿的方式結束。2016 年，運動攀登被確定成為東京奧運的新項目。過去5年，攀岩環境發生了重大變化，媒體關注度增加．攀岩館數量增加，年輕人也越來越喜愛這項活動。野口為後面的選手鋪平道路做出了貢獻。

在奧運的最後一刻，三位獎牌得主深深擁抱，眾望所歸的Janja Garnbret拿下金牌，野中也超越了野口拿下了銀牌，有這麼一些世代交替的意味，一個時代即將結束了。