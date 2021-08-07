新北中信特攻籃球隊成軍 投入T1戰場

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中國信託金融控股公司長期耕耘棒球與高爾夫球運動，除冠名贊助中信兄弟職業棒球隊外，更成為全國首家深耕五級棒球運動的企業，對運動產業投注心力有目共睹。為整合資源，中信金控特別成立中信育樂股份有限公司，除全力投入職業發展，未來棒球隊、高爾夫球等都將併入公司版圖，盼能為臺灣運動產業貢獻更多能量。
中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩補充說明，DEA緝毒局也是美國最訓練有素，能承擔最危險任務的特勤組織之一，擁有令惡徒聞風喪膽的精銳特警部隊，肩負起打擊毒品的重責大任，長年深入危險地區和各地販毒集團交鋒，堪稱為「毒梟惡夢」。中信特攻將發揮DEA精神，隨時準備好承接最關鍵的任務，在球場上沉著冷靜並且精準完成教練的戰術，同時團隊至上，如同DEA特攻隊執行任務時，把生命交託在隊友手上的兄弟情誼，培養出值得信賴、充滿鬥志的精銳部隊，不負球迷期待。
中信特攻成軍，聘請現任臺北市立大學籃球隊總教練李逸驊執掌兵符，李逸驊球員時期球風剽悍，防守能力出眾，轉戰教練領域也備受肯定，2001年成為中華隊史上最年輕總教練，執掌國家隊兵符近7年，曾率領中華隊勇奪2005年東亞運金牌，並擔任SBL超級籃球聯賽裕隆籃球隊教練，助隊打造三連霸王朝。儘管李逸驊近年執教戰場以UBA大專籃球聯賽為主，但領軍功力仍不容小覷，中信特攻將倚重其豐富資歷，打造強悍球風與堅強戰力！
新北中信特攻籃球隊總經理由張樹人擔任，張樹人曾任緯來體育台主播，自美國約翰霍普金斯大學學成返臺後，專攻運動行銷領域，曾參與中信兄弟職棒隊行銷操作，亦曾負責NBA臺灣賽、WBC世界棒球經典賽等公關行銷事宜。張樹人在運動行銷產業累積全方位經驗，秉持不設限的心態，目標組建出年輕、活力充沛、且具未來性的隊伍，以團結一心姿態，在T1戰場殺出重圍。