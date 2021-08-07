視察環南市場防疫狀況　柯文哲當「搬運工」陪妻買菜

台北市長柯文哲今（7）日上午與妻子陳佩琪一同前往環南市場，除了視察防疫狀況外，也陪同妻子一同買菜。柯文哲表示，現在全臺灣最安全的地方就是環南市場，因為不但工作人員百分之百打過疫苗，又多次清消，因此他可以掛保證，環南市場現在是全臺灣最安全最乾淨的市場。





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因為疫情期間，環南市場也曾經爆發群聚感染，影響攤商營運，柯文哲也直言，今天一大早就來環南市場，除了陪妻子買菜外，最主要也是要來幫環南市場的「頭家和頭家娘們」加油打氣。





而柯文哲的妻子陳佩琪則表示，之前在疫情三級警戒時，配合市場分流措施，都只能周日上菜市場買菜，好久沒能在周六買菜，所以今天很開心來環南市場，當然也是來這邊幫萬華的市民朋友還有環南市場的攤商們加油打氣，非常感謝林勝東會長的邀請安排。





陳佩琪說，柯市長平常喜歡吃素食，所以如果他有在家裡吃飯，就會幫他準備很多青菜，其實上市場都是看到什麼喜歡的就買，加上今天有搬運工在，所以她今天放心的買了許多葉菜類，包括柯市長特別喜歡吃的豆皮；另外兩個孩子需要補充蛋白質，在林會長的介紹下，買了雞肉和一把蒜頭，準備中午做蒜頭雞湯。





陳佩琪強調，環南市場的種類豐富又新鮮，而且就像柯市長說的，在林會長的帶領下，環南市場的員工不但都造冊打過疫苗，而且定期要做PCR篩檢，不會輸給醫院的管控，所以是全臺灣最安全的市場，希望市民朋友多多利用周末假日來環南市場採買。陳佩琪也說，一般的家庭主婦可以利用周間時間來採買，職業婦女就利用周末假日來買，而且一次買足，多幫環南市場的攤商們加持打氣。



