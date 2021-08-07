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積極佈局！中信特攻取得T1選秀首輪兩個指名權

▲中信特攻與高雄海神達成共識，雙方GM進行討論。（圖／中信特攻提供）
▲中信特攻與高雄海神達成共識，雙方GM進行討論。（圖／中信特攻提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-08-07 10:08:27

T1 League 2021賽季新人選秀會將於9日登場，新北中信特攻籃球隊日前宣布，取得高雄海神第一輪指名權，在新人選秀會首輪擁有兩個指名權！

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雙方球團代表經過協調達成共識，並經聯盟審核通過，由中信特攻取得高雄海神首輪指名權。中信特攻積極籌組球隊，對即將登場的新人選秀會相當重視，中信特攻總經理張樹人強調：「球隊成軍第一年，首要目標是打造出極具潛力與發展性的陣容，攤開今年參加 T1選秀的球員名單，有許多新秀都充滿未來性，令人相當期待，我們希望能藉由這次選秀大幅補進年輕戰力、充實球隊深度。」

中國信託金融控股公司長期耕耘棒球與高爾夫球運動，除冠名贊助中信兄弟職業棒球隊外，更成為全國首家深耕五級棒球運動的企業，對運動產業投注心力有目共睹。為整合資源，中信金控特別成立中信育樂股份有限公司，除全力投入職業發展，未來棒球隊、高爾夫球等都將併入公司版圖，盼能為臺灣運動產業貢獻更多能量。

中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩表示，T1 League新人選秀會將於9日晚上6點登場，邀請球迷追蹤「新北中信特攻籃球隊」Facebook官方粉絲團以及Instagram官方帳號 （newtaipei_ctbc_dea )，一起來迎接新秀加入特攻行列。

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