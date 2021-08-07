為何一堆人愛去澳洲工作？「1關鍵」真的回不來 眾認了
在全球疫情爆發之前，不少人都會到海外打工度假，尤其台灣人更偏好前往澳洲，而近日，就有網友分享看到澳洲工作的薪水以及工作內容，詢問大家認為這樣的條件是否值得，貼文引發廣大迴響，更釣出不少過來人表示「真的去了就會回不來」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 10:41:55
原PO在PTT貼文指出「在網路上看到一份澳洲的工作，每天工時12小時，從早上7點上到晚上7點，依農作物產量，有時六休二，有時上週一到週五，工作內容是拉袋子、做文書工作跟掃農作物三個月，稅前45萬5千，扣稅後，實拿38萬6千，房租一週$2050，地點非疫情區，鎮上還可以打2劑輝瑞疫苗，大家覺得值得嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「我朋友去三年已經懶得回來」、「想賺錢的人去絕對回不來，在台灣加班加到12小時都沒有38萬的薪水」、「滿可以的呀，感覺也沒空花錢，一年存百萬不是問題，可以待個兩三年」、「認識的人已經不打算回台灣了XD」、「去過澳洲八成都死命留著，離開台灣才知道舒適圈在外面」、「這薪水真的好誇張，而且只是農場工作就有38萬，回台當上班族都不一定有3萬8」。
不過，也有人表示「我覺得趁年輕要學息專業技能，國外打工要先設定時間目標，你的工作經歷只是拿時間換錢，過了30你就知道職場現實」、「如果要鋪路，澳洲打工不會是你一輩子的選擇，也許現在你賺很多，但30歲後很多人的薪水就屌打你了」、「是無法累積經歷的工作，只能建議短期」。（編輯：張嘉哲）