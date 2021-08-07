政府擬發五倍券　蘇貞昌：有信心再造三倍券成功經驗

行政院規劃一套10張的振興五倍券，盼刺激消費。行政院長蘇貞昌今（7）日受訪時表示，去年三倍券大為成功，有2333萬人領取，創造逾千億元經濟效益，去年發三倍券後，零售、百貨各方面的銷售額都創歷史新高，今年疫情再爆發，最受衝擊就是內需產業，政府有心按照三倍券成功的例子再加碼精進，定案之後會向外界報告，也會先與黨團溝通，希望能夠更成功。
記者余祥／台北報導
2021-08-07 11:13:41｜2021-08-07 11:13:48
蘇貞昌今日出席「國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程」開工祈福儀式，會後媒體詢問政府五倍券相關議題，蘇貞昌說，去年地方政府、業者都針對三倍券加碼，很高興看到今年有很多地方政府表達會跟進加碼，希望大家一起對受衝擊產業多多給予幫助。
至於台灣面臨疫苗荒，蘇貞昌說，變種病毒再次肆虐，全世界超過兩億人確診，台灣周邊國家也疫情高度升溫，比較起來，台灣5月時後確診數飆上600、700百人，但是民眾按照指揮中心規範指引，不到2個月，疫情已經非常穩定控制，比起周邊國家相對穩定。
蘇貞昌指出，疫苗覆蓋率部分，5月16日不到1%，現在已經910萬人施打疫苗，已達38.8%，目前覆蓋率已經在亞洲名列前茅，呼籲民眾要做好防疫各種工作，保護自己、家人與社會國家。
蘇貞昌最後也感謝地方政府的拎勞，密切配合疫苗施打作業，疫苗全世界都在搶，都有不足的情形，還是請民眾按照次序與預約規範施打，也做好防疫工作，讓台灣度過這關。