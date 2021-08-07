颱風盧碧釀福建多地水災　村官防汛因公殉職

（中央社台北7日電）颱風盧碧5日登陸中國大陸後轉為熱帶性低氣壓，仍在福建多地造成水災，霞浦縣更有一名村官在防汛過程中殉職。福建氣象部門預測，當地24小時雨量將達40至80毫米，局部地區可達100毫米。
中央社
2021-08-07 12:44:46｜2021-08-07 12:46:00
中新網報導，福建省氣象台今天清晨6時33分繼續發布颱風藍色預警，預計熱帶低壓中心將緩慢向偏東方向移動，向台灣西北部沿海靠近，之後逐漸減弱。
預報表示，受熱帶低壓影響，今天白天到夜間，福建中部沿海地區有大雨到暴雨，局部大暴雨；其餘地區局部有大雨到暴雨。24小時雨量40至80毫米，局部可達100毫米。
颱風盧碧5日上午在廣東汕頭南澳縣沿海地區登陸，除了在廣東一帶造成水患，福建多地也頻傳災情。
福建省防汛辦公室今天通報，截至今天清晨6時，當地撤離民眾8萬9590人次，部分城鄉低窪地帶出現積水內澇。
福建東南網則報導，霞浦縣松山街道古縣村黨支部書記孫麗美6日下午對危險、低窪地段進行巡查時，發現一水泥橋涵洞被堵塞，水位急劇上漲。她在清理淤積物時，不慎落水被洪水沖走，遺體當晚才尋獲。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1100807