COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

颱風盧碧釀福建多地水災　村官防汛因公殉職

▲颱風盧碧5日登陸中國大陸後轉為熱帶性低氣壓，仍在福建多地造成水災，霞浦縣更有一名村官在防汛過程中殉職。圖為當地救難隊員協助受困民眾。（圖／翻攝自中新網）
▲颱風盧碧5日登陸中國大陸後轉為熱帶性低氣壓，仍在福建多地造成水災，霞浦縣更有一名村官在防汛過程中殉職。圖為當地救難隊員協助受困民眾。（圖／翻攝自中新網）

中央社

2021-08-07 12:44:46｜2021-08-07 12:46:00

（中央社台北7日電）颱風盧碧5日登陸中國大陸後轉為熱帶性低氣壓，仍在福建多地造成水災，霞浦縣更有一名村官在防汛過程中殉職。福建氣象部門預測，當地24小時雨量將達40至80毫米，局部地區可達100毫米。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中新網報導，福建省氣象台今天清晨6時33分繼續發布颱風藍色預警，預計熱帶低壓中心將緩慢向偏東方向移動，向台灣西北部沿海靠近，之後逐漸減弱。

預報表示，受熱帶低壓影響，今天白天到夜間，福建中部沿海地區有大雨到暴雨，局部大暴雨；其餘地區局部有大雨到暴雨。24小時雨量40至80毫米，局部可達100毫米。

颱風盧碧5日上午在廣東汕頭南澳縣沿海地區登陸，除了在廣東一帶造成水患，福建多地也頻傳災情。

福建省防汛辦公室今天通報，截至今天清晨6時，當地撤離民眾8萬9590人次，部分城鄉低窪地帶出現積水內澇。

福建東南網則報導，霞浦縣松山街道古縣村黨支部書記孫麗美6日下午對危險、低窪地段進行巡查時，發現一水泥橋涵洞被堵塞，水位急劇上漲。她在清理淤積物時，不慎落水被洪水沖走，遺體當晚才尋獲。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1100807

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.78%6.22%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.94%80.06%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
65.68%34.32%
2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀