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不要被騙！奪牌紀念商品遭盜用　戴資穎團隊聯合發聲明

▲戴資穎奪牌紀念商品遭盜用，團隊聯合發聲明。（圖／體育署提供）
▲戴資穎奪牌紀念商品遭盜用，團隊聯合發聲明。（圖／體育署提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-07 13:29:13｜2021-08-07 13:39:28

「世界球后」戴資穎奪下東京奧運羽球女子單打銀牌，創下台灣女單新猷，拚戰精神也深深感動全台運動迷。VICTOR為其量身打造個人奧運奪牌紀念商品，但一推出即遭詐騙網站盜用，以低價等策略吸引民眾購買，VICTOR與小戴團隊聯合呼籲民眾購買前謹慎查證，認清官方通路，勿受騙上當。

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戴資穎東京奧運奪牌紀念商品包含紀念T-shirt與毛巾，以TEAM TAI與TOKYO MEDALIST字樣為設計，胸前更有小戴核心精神「相信自己」，傳遞小戴的正向能量與信念。商品採預購形式，一推出就受到熱烈反應，如今卻遭不肖業者盜用，主打「現貨秒發」、「買一送一」或團購等優惠，於Facebook大打廣告，以一頁式網頁欺騙消費者下單。

▲奪牌紀念商品遭盜用，VICTOR及小戴團隊聯合發聲明，呼籲消費者勿受騙上當。（圖／官方提供）
▲奪牌紀念商品遭盜用，VICTOR及小戴團隊聯合發聲明，呼籲消費者勿受騙上當。（圖／官方提供）
「戴資穎東京奧運奪牌紀念T-shirt」於VICTOR全台經銷商、VICTOR官方商城、MOMO購物網VICTOR品牌專館、愛爾達購物網、戴萌TTY五大通路進行預購，九月中旬陸續發貨。「戴資穎東京奧運奪牌紀念毛巾」則為限時加贈商品，無單獨販售。

本屆中華隊選手表現優異，帶動周邊中華隊商品熱潮，但詐騙網站趁此機會賺取非法之財，VICTOR與戴資穎團隊呼籲消費者務必認明官方通路，避免受騙。

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