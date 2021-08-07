奧運／這次全部生還！韓國守護神吳昇桓被打爆

2020東京奧運棒球銅牌戰，韓國隊今天遭遇多明尼加，不過兩隊投手都壓不住對方，首局韓國隊先發金民宇就被Julio Rodríguez、Juan Francisco「背靠背」全壘打狂轟4分，沒想到韓國隊一路苦追到6:5逆轉，可惜8局上提前推出守護神吳昇桓，沒想到他被Francisco敲出中外野安打追平後，又被Johan Mieses轟出2分砲，目前多國以10：6領先。
記者吳政紘/綜合報導
2021-08-07 14:34:27
「大魔神」吳昇桓被譽為韓國隊史上最強守護神，「無人生還」就是他的最佳寫照，不過韓國8局就壓上吳昇桓，也讓球隊走向落後。
多國先發是Raúl Valdés，不過他在2局先被朴健祐敲出安打失分，4局下金賢洙開轟反擊，5局上多國又靠Melky Cabrera敲出中外野二壘安打追加分數。
不過韓國隊5局下一輪猛攻，梁義智、金慧成接連安打，朴海旻中外野安打先追分，許敬民內野滾地球追加分數，多國投手暴投，姜白虎中外野安打一棒超前分數。
沒想到Jeison Guzmán8局上先敲安後，Erick Mejia也敲安，Rodríguez獲保送，吳昇桓滿壘暴投失分，Francisco打回2分，Johan Mieses2分砲徹底打爆吳昇桓。