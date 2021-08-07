市府顧問自稱促成日贈台疫苗？柯文哲：我們不會講這種話

週刊媒體報導，身兼亞東醫院醫師的北市府顧問許富舜，曾代表台北市政府透過私下管道，向上海復星公司，探詢採購BNT疫苗的可能性。傳出許富舜更自稱是日本贈與台灣AZ疫苗的幕後推手，並且安排與柯文哲視訊會議，才取得復星公司的信任。對此台北市長柯文哲今（7）日表示，對於「日贈台疫苗是我們的功勞」這種說法，直言「我們不會講這種話」。





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根據《鏡週刊》報導指出，北市府顧問許富舜在疫情期間，曾經在柯文哲的授意下，透過友人向上海復星公司，探詢購買BNT疫苗的可能性。而過程中為了取信對方，許富舜更表示自己當初接洽日本要員，才成功促成日本贈與台灣疫苗，不過此番說法也讓復星方面認為「牛皮吹太大」，直到許富舜表示能夠安排柯文哲與對方進行視訊會議，對方才當一回事。





對此許富舜表示，當時柯文哲確實有告訴他「去問問看疫苗」，不過當時復星公司向他表示需要有政府的委託書，所以後來沒有下文；此外日本贈與台灣疫苗一事，市府與日本福岡市政府本來就有溝通管道，當時也確實有透過此管道去拜託，而後日本贈與台灣疫苗，「結果看來是好的」。





而柯文哲在今日的記者會上也證實，北市府與福岡市政府過去曾因為新創產業的問題，雙方常常會有來往，而在疫情期間多數也是以書信往返居多，所以在疫情期間也有針對疫苗一事進行討論，「我們會說日本送台灣疫苗是我們的功勞？我們不會講這種話。」至於採購BNT疫苗的部分，柯文哲只簡單表示，不認為北市府方面去購買，會比現在慈濟、鴻海以及台積電更快採購到。



