全國人口3.4萬！派5人出賽奧運奪3獎牌 網跪：地表最強
2020東京奧運賽事進入尾聲，在本屆賽事上我國確定奪下2金4銀6銅的成績，且有6項目是首次奪牌，史上最佳的表現讓國人同感驕傲。不過要比起「奪牌CP值」，有個國家總人口約只有3.4萬，共派出5位選手進軍東京奧運，最終竟拿回3面獎牌，超高效率讓網友大讚是「地表最強小國！」這國家就是歐洲的聖馬利諾（San Marino）。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 20:35:21
根據維基百科介紹，聖馬利諾位於義大利半島的東北方，國土被義大利包圍，是義大利內的「國中之國」，國土面積61.2平方公里，總人口約3萬4千人，全國多為丘陵地形，城堡教堂等充滿中世紀風情的建築是最大特色，是全球第5小的國家。
綜合外媒《Stuff》報導，聖馬利諾這次派出5位選手參加東京奧運，分別角逐游泳、柔道、射擊和角力等個項目，結果順利在射擊不定向飛靶混合團體贏得銀牌、女子不定向飛靶決賽奪下銅牌，自由式角力男子86公斤級獲得銅牌。事實上，在此之前聖馬利諾從未贏得任何奧運獎牌，今年一開張就拿下3面，效率高得驚人。
聖馬利諾射擊女將佩里莉（Alessandra Perilli）在2012倫敦奧運曾以細微差距無緣拿牌，本屆在團體賽和個人賽上都有斬獲，讓她興奮直呼「很自豪，因為我真的很努力」，更在領獎時淚灑頒獎台，真情流露獲得許多網友稱讚。（編輯：倪浩軒）