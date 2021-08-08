「航管員」是公務員首選TOP1？過來人吐露心裡話：想清楚
不少人大學畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能求個鐵飯碗，不過近日就有網友發文表示疑惑，「『航管員』是公務員首選TOP1？」沒想到卻引出過來人吐露了心裡話直言，「要想清楚」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 09:10:26
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「航管員是公務員中的人生勝利組嗎？」的文章表示，「能在機場工作，控制飛機的起降，聽起來就很棒，不論哪一國的，開飛機的都要聽他的」，原PO更接著說「而且收入也不錯，聽說一個月有機會來到六七萬，又是公務員，各種福利，退休後也還有退休金，而且講出來，是航管，聽起來就很霸氣，有沒有航管員，是公務員的勝利組的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言點出心裡話，是否為首選關鍵在於「輪班」，「摔一台這輩子就不用混了」、「壓力大還要輪班 一般高考就很爽了」、「那麼多條航線還要排定降落順序，現在是配有雷達了，要不在沒配雷達時造成空難你一輩子沒陰影嗎？」、「這薪資和業務 公職內更涼的不勝枚舉」、「要想清楚，這工作哪裡好，高考做個幾年也是六、七萬，而且應該要輪班吧？公務員要輪班CP值根本低」、「要輪班就是鳥了」、「公務員就是要正常班，要輪班不如去GG輪」。
事實上，飛航管制員屬於公務員，隸屬於交通部民用航空局飛航服務總臺，經由民航人員考試（民航特考）錄取，飛航管制用人機關屬「特殊行業」，負有國家安全、公共利益的重大責任，年齡需年滿18歲以上、35歲以下才能報考。飛航管制即為「空中交通管理」之服務，由管制員在航空器起飛、降落及飛航過程中，利用目視、雷達、其他輔助性自動化監視及助導航裝備，經由無線電或數據通信，將相關訊息及指示提供予航空器駕駛員之一項專業性服務。簡單來說，航機從飛航前的準備、起飛、巡航及降落等，都是由飛航管制員來協助。（編輯：王柏文）