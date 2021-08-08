「200元鹽酥雞」該怎點？饕客分享專業搭配：好吃又必選
台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選，而近日就有一名網友在網路上表示疑惑「買『200元的鹽酥雞』該怎麼點？」沒想到就有饕客分享了專業搭配，直言「好吃又必選」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 09:26:21
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「200塊鹽酥雞該怎麼點」的文章表示，「我朋友今天想說花個200塊買鹽酥雞，問我該怎麼點」，而原PO覺得「兩個雞排、米血、地瓜，就差不多」，但原PO還是接著問「有更好的點法嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「All in 銀絲卷或All in百頁豆腐」、「100鹽酥，100魷魚」、「兩個雞排、米血、地瓜，這樣就200了」、「薯條、杏鮑菇、雞蛋豆腐、鹹酥雞」、「全買雞屁股」、「一個人吃，200元很多了吧」、「鹹酥雞、炸湯圓、雞蛋豆腐、四季豆」。
甚至更有專業饕客點出完美搭配「50肉、30魷魚、30四季豆、20甜不辣、20米血，剩下的雞心、雞屁股湊一湊」，可讓200元買到七樣鹹酥雞攤的菜色，在物價上揚的時代，這樣的點法也受到許多網友的推崇，紛紛說出差不多的菜色「昨天點鹽酥雞50、魷魚50、豆干10、甜不辣30、香菇30、魚板15、米血15，剛好200」。（編輯：王柏文）