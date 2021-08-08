適逢父親節　馬英九、朱立倫分享「與父親的老照片」

記者丁上程／綜合報導
2021-08-08 10:59:05｜2021-08-08 11:01:22
適逢一年一度的父親節，前總統馬英九以及國民黨前主席朱立倫，今（8）日上午都在臉書上PO文，透露自己與父親的關係，並附上一張過去的合照。馬英九表示，過去十多年父母都陸續走了，也呼籲民眾「子欲養而親不待」，孝親要及時。
馬英九表示，近日收到他的二姐馬乃西從美國寄來的照片，是一張黑白照的全家福。「當年爸媽都是35歲，我才5歲。」馬英九說，父母兩人在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子女。民國44年，爸爸在陽明山革命實踐研究院受訓，媽媽帶4個子女去探班，留下這張照片。馬英九說，過去十多年間，爸媽都走了。「子欲養而親不待」孝親要及時，今天是父親節，大家防疫之餘，不要忘記感謝父親養育之恩，當面或視訊、電話跟爸爸說：「謝謝您，辛苦了，父親節快樂！」
而朱立倫也不約而同在臉書貼文附上一張老照片，表示過去很少公開談論對於父親的情感。朱立倫表示，過去20多年來因為忙於公務，總是在提醒大家要注意陪伴父母後，才匆匆趕回家陪父親，或者下班後才打一通「晚到的電話」。朱立倫表示，過去這2年間卸下所有的職務後，才有時間好好陪伴父親，並且整理家人從小到大的照片、追索父親的人生軌跡。朱立倫強調，從照片的黑白到彩色，回憶成長往事，我們兄弟姊妹在照片裡長得越來越高，父親與母親的頭髮卻逐漸灰白。
文末朱立倫也直言，雖然故事可能顯得有點老派，家庭與族群的記憶軌跡或許各有不同，但全天下的父愛都是一樣的。「祝福全天下的爸爸，父親節快樂！」