適逢父親節　馬英九、朱立倫分享「與父親的老照片」

適逢一年一度的父親節，前總統馬英九以及國民黨前主席朱立倫，今（8）日上午都在臉書上PO文，透露自己與父親的關係，並附上一張過去的合照。馬英九表示，過去十多年父母都陸續走了，也呼籲民眾「子欲養而親不待」，孝親要及時。





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馬英九表示，近日收到他的二姐馬乃西從美國寄來的照片，是一張黑白照的全家福。「當年爸媽都是35歲，我才5歲。」馬英九說，父母兩人在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子女。民國44年，爸爸在陽明山革命實踐研究院受訓，媽媽帶4個子女去探班，留下這張照片。





▲前總統馬英九在父親節期間，於臉書上PO出過去與父母的全家福。 （圖／翻攝馬英九臉書）

而朱立倫也不約而同在臉書貼文附上一張老照片，表示過去很少公開談論對於父親的情感。朱立倫表示，過去20多年來因為忙於公務，總是在提醒大家要注意陪伴父母後，才匆匆趕回家陪父親，或者下班後才打一通「晚到的電話」。





▲國民黨前主席朱立倫在臉書上PO出過去與父親的合照，表示過去這2年卸下所有職務後，才有時間好好陪伴父親。（圖／翻攝朱立倫臉書）

文末朱立倫也直言，雖然故事可能顯得有點老派，家庭與族群的記憶軌跡或許各有不同，但全天下的父愛都是一樣的。「祝福全天下的爸爸，父親節快樂！」



