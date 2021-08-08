柯宇綸「不認台灣屬於大陸」遭撤戲 回1句話獲萬人點讚
藝人小S近來因在社群平台上發文支持中華隊、祝賀「國手」，遭大陸網友撻伐之外，也痛失許多大陸品牌的代言和合作，隨後她透過微博高喊「我不是台獨」，試圖滅火。對此，曾飾演過電影《翻滾吧！阿信》的演員柯宇綸，就在臉書上透露自己也曾遭大陸撤戲，而他的一句話，獲得無數網友讚賞。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-08 11:34:47
小S日前的聲明讓柯宇綸忍不住大嘆：「可惜的是小S選擇保護自己，而不是全台灣的年輕藝人。」他表示自己在2016年到2018年間，被大陸撤了3檔戲，「一部台灣電影、一部中國（大陸）電視劇、一部香港片，只因為不願意認同台灣是中國（大陸）的一部分」，而當時擬好的簡短聲明「我是台灣人，我支持一個中國」卻沒有人滿意，於是就這樣沉默了3年，坦言若是再被問一次，仍會做出同樣的回應。
柯宇綸貼文曝光後引來上萬人點讚：「像你這樣有風骨的藝人不多」、「挺直腰桿賺錢，說自己想說的，值得尊敬」、「很有智慧的聲明」，而時常表態政治立場的藝人郭昱晴，也現身留言：「我們是勇敢的台灣人。」柯宇綸則回「我們都是」，不過有網友擔心柯宇綸會因此言論，而失去很多前往大陸的工作機會，替他演員生涯感到可惜。