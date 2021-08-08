二級警戒部分場所鬆綁　選物販賣機也可望有條件開放

國內本土疫情逐步趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布8月10日至23日全國仍維持2級警戒，但游泳池將有條件開放，外界也關注是否有其他場所也會鬆綁？對此，指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，經濟部提的比較多，例如選物販賣機（娃娃機）不用專人管理，提防疫計畫經地方政府同意有人清潔消毒就可以，目前朝這樣的方向規畫。
記者顏真真/台北報導
2021-08-08 16:42:21
日前泳池協會、業者、選手等80多人到衛福部疾管署抗議並遞交陳情書，經討論後，指揮中心可有條件開放，但必須落實總量管制及實聯制，且場內必須全程戴口罩，淋浴間、三溫暖、戲水池等則暫不開放。
但除游泳池放寬規定之外，是否有其他場所也將於8月10日起放寬限制。陳時中今日透露較多的場所是經濟部提出的，像是選物販賣機，本來強制一定要有專人管理，經濟部協商結果，即送防疫計畫經地方政府同意，有人清消也可以，目前朝這方向規畫。
至於新加坡宣布4階段防疫新常態，陳時中則認為新加坡一直都有創新做法、明確宣示，這是他們防疫進步的地方，只是各國的國情不同，會再針對各國防疫的方向，看看每項政策實施的影響，對這方面比較重視，經由大家的經驗讓我們訂定相關政策時參考。
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