LINE瘋傳「別慶祝父親節」！鬼門開買蛋糕也NG　網全愣了

2021年的鬼門開恰好碰上父親節，除了象徵農曆七月的到來，要注意民間習俗上的禁忌以外，也被視為是不吉利的月份，凡事都要更加小心，而今年碰上父親節，有不少民眾就在網路上或LINE群組間收到「不要慶祝父親節」的提醒，消息傳出後更引發大批網友討論。

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由於近日不少台灣民眾在LINE群組間收到不少可疑訊息說鬼門開不要慶祝父親節，或有宮廟指示「今年8月8號父親節剛好是農曆7月1號（鬼門開），請告訴你的家人當天不要說父親節快樂，也不要買蛋糕也不要慶祝，可以提前慶祝」，有鄉民就在PTT上抱怨自己已經訂好餐廳與蛋糕，家中長輩卻因為這些流傳在群組間的謠言而寧可信其有，拒絕一起過節。

對此，查證協作社群《Cofacts 真的假的》就提到在LINE上的訊息回報機器人收到多則類似訊息，《Cofacts 真的假的》就指出「父親節快樂」當然可以說，蛋糕也可以盡量吃，「有些謠言還加上民間宮廟的神明提醒，神明真的這麼說嗎？冒用神明的名諱可不是做善事」，同時補充根據台灣民俗文物館考證的古時經典，七月在經典中並沒有「不祥」、「不吉」等含義。「鬼月」在民間也不是想像上的鬼門開，農曆7月15日祭祀的淵源是來自梁武帝時期有盂蘭盆齋的孝親活動，「七月是一樣吉祥的月份，並沒有什麼特殊的禁忌。不要自己嚇自己喔！」。

▲不少網友懷疑「父親節碰上鬼門開不能慶祝」的消息真假。（圖／翻攝自Cofacts 真的假的）

不過根據《三立新聞網》採訪命理專家楊登嵙報導，楊登嵙指出，根據傳統習俗，農曆七月期間忌喜慶，像是結婚、入厝、新車掛牌、開店等活動，都盡量都不要。他提到慶祝父親節並非會對誰不好，重點是「跟鬼炫耀」，尤其好兄弟們已經沒有生命，若還要在祂們面前開心慶祝，就是一種赤裸裸的炫耀。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法，僅供參考。