奧運／俄羅斯21年來首次韻律體操丟雙金　總教練辭職負責

在運動競技的世界中，沒有人能總是在贏，每位冠軍除非提前退役，否則最終都將以失敗告終。俄羅斯(本屆以ROC稱號參賽)韻律體操隊就以親身經歷告訴了我們這一點，她們在今(8)日的團體全能賽以1.4分之差敗給保加利亞，21年來首次無緣金牌，傳奇總教練Irina Viner-Usmanova也宣布將扛下責任辭職。

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1996年亞特蘭大奧運韻律體操團體全能賽首次成為奧運正式項目，該屆金牌由西班牙拿下，但自此之後的5屆賽事全部由俄羅斯奪得，該國展現在該項目的強大的統治力。

而個人賽方面也是如此，Yulia Barsukova、Alina Kabaeva、Evgeniya Kanaeva、Margarita Mamun這4位選手一共拿到5次金牌，一樣在長達21年的時間未曾丟金。

不過這一屆賽會他們踢到了鐵板，先是個人全能賽以色列好手Linoy Ashram以總分107.800擊敗Dina Averina，儘管俄羅斯曾4次提出申訴，也無法改變這個結果，挑戰6連霸失敗。

今天在團體賽上，俄羅斯女團在舞球的項目上輸給保加利亞女團1.350分，三環兩棒在難度分上又不如對手，最終總分90.700屈居銀牌，個人和團體賽都鎩羽而歸。

身兼俄羅斯藝術體操隊總教練和藝術體操協會主席的Usmanova，執教了這支隊伍20年，見證了自己國家在這個項目上的全盛時期，但也在今天嘗到了苦澀失利。

顯然俄羅斯選手和團隊都不滿意這樣的結果，他們在這一次賽會總共提出6次申訴，但只有2次成功，也和媒體抱怨大會想「黑」掉他們。不過比賽就是有輸有贏，就如同Usmanova自己說過的「走下領獎台後，你又變回普通人，必須反復不停努力。」

俄羅斯體操隊，重新再來吧！難道從谷底爬起的雀躍，不是遠比永遠停留在同一座山巔孤獨的滋味來得更棒嗎？