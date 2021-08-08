為何日本棒球奪金卻「先向空氣鞠躬」？謝長廷曝真實原因

2020東京奧運進入尾聲，而在棒球金牌戰中日本以養樂多隊強打者村上宗隆開轟，加上吉田正尚在8局下敲出中外野安打，終場以2:0完封美國，首度於奧運殿堂奪金，這也是日本奧運棒球史上首面正式金牌，不過日本隊奪金後先是向「空氣鞠躬」，才向對手美國隊鞠躬的行為就引發不少討論，對此，駐日代表謝長廷今（8）日也解釋這是展現對比賽場所的感謝及敗者尊嚴的敬意。

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謝長廷透過臉書指出，棒球在日本歷史悠久，差不多是日本的國民運動，日本這次把棒球列入奧運項目也是這個原因，而日本拿到金牌也不負眾望，也特別具有象徵意義。

▲日本隊田中將大。（圖／美聯社／達志影像）

他表示日本隊得到金牌後，馬上排成一排先對沒有觀眾的球場一鞠躬，然後才對亞軍的美國球隊再鞠躬，此舉展現對

比賽場所的感謝及對敗者尊嚴的敬意和憐惜

，「這種結合傳統武士道和現代運動精神的展示，引人注目，可說是日本對世界最好的宣傳」。

此外他也提到在今日空手道、拳擊和高爾夫選手將離日返台，行政組邱、張、周三位祕書和梁顧問前往機場協助。黃筱雯、文姿云等選手精神很好，接受訪問相當隨和，今晚東京奧運閉幕典禮後，奧運代表團在日人員約50名也將全部離日。（編輯：楊智傑）