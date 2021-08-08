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劇團要解散？趙自強「不敢保證」　感謝紓困案拉他一把

▲趙自強不敢保證不會解散劇團，感謝紓困案拉他一把。（圖／公視提供）
▲趙自強不敢保證不會解散劇團，感謝紓困案拉他一把。（圖／公視提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-08-08 16:19:40｜2021-08-08 16:41:07

藝人趙自強23年前主持兒童節目《水果冰淇淋》，以「水果奶奶」形象走紅，還多次拿下金鐘獎最佳兒童節目主持人，現在也是如果兒童劇團的團長，不過近年因疫情影響，劇團演出行程一再喊卡，爆出去年就已經面臨解散危機。今（8）日趙自強接受訪問時，坦言不敢保證劇團不會解散，透露自己有申請紓困案之外，文化部也有拉他一把。

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趙自強今天化身「水果奶奶」宣傳展覽活動，被問到劇團近況，他表示決定暫停9、10月的演出，坦言疫情期間剛好有更多的時間可以思考，如何藉由表演，傳達給孩子愛與希望。疫情來得突然，趙自強認為越在危險時刻，越能體會世界的美好，雖然不能保證劇團不會解散，不過仍收到很多愛心，包括文化部，觀眾或是粉絲的一些小心意，趙自強都看在眼裡，感謝大家的鼓勵和支持。

▲趙自強今天化身「水果奶奶」宣傳主題展覽。（圖／公視提供）
▲趙自強今天化身「水果奶奶」宣傳主題展覽。（圖／公視提供）
談及紓困案，趙自強坦言想和團員們拚到最後，所以暫時不會去往解散方面想，也特別感謝文化部的一臂之力，「文化部很了解表演藝術這一行，在今年夏天，甚至到明年都還會受到影響」。趙自強表示至少還有經營Podcast和Youtube頻道，自己已盡了全力，笑說只差沒有在網路上叫賣，「到底要賣什麼呢？賣水果有沒有機會存活下來？健康又營養」，也歡迎廠商邀請他直播叫賣。

趙自強表示自己依照政府安排，已經施打了AZ疫苗，自嘲因為年紀大而沒有任何不適感，透露疫情期間都沒有劇組的便當可以吃，在家也沒有時間去準備大魚大肉，所以吃得較為清淡，還因此瘦了不少。

▲儘管旁人勸導，趙自強仍不願讓劇場停擺。（圖
▲趙自強透露自己變瘦。（圖 / 如果兒童劇團臉書）
《水果冰淇淋》從1998年開播至今，陪伴許多孩童度過成長時光，這回首度舉辦大型展覽「水果奶奶的大秘密–故事派對主題展」，10日將於「府中15新北市動畫故事館」開展。歷時一年的籌備，主題展將展出許多與《水果冰淇淋》相關的節目場景及道具，包含復刻水果奶奶的家、超巨型3米高機器人店長，更陳設深受孩子喜愛的「小勇士闖關遊戲」單元布景。

▲《水果冰淇淋》從1998年開播至今，陪伴許多孩童度過成長時光。（圖／公視提供）
▲《水果冰淇淋》從1998年開播至今，陪伴許多孩童度過成長時光。（圖／公視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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