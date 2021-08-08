劇團要解散？趙自強「不敢保證」　感謝紓困案拉他一把

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談及紓困案，趙自強坦言想和團員們拚到最後，所以暫時不會去往解散方面想，也特別感謝文化部的一臂之力，「文化部很了解表演藝術這一行，在今年夏天，甚至到明年都還會受到影響」。趙自強表示至少還有經營Podcast和Youtube頻道，自己已盡了全力，笑說只差沒有在網路上叫賣，「到底要賣什麼呢？賣水果有沒有機會存活下來？健康又營養」，也歡迎廠商邀請他直播叫賣。
趙自強表示自己依照政府安排，已經施打了AZ疫苗，自嘲因為年紀大而沒有任何不適感，透露疫情期間都沒有劇組的便當可以吃，在家也沒有時間去準備大魚大肉，所以吃得較為清淡，還因此瘦了不少。
《水果冰淇淋》從1998年開播至今，陪伴許多孩童度過成長時光，這回首度舉辦大型展覽「水果奶奶的大秘密–故事派對主題展」，10日將於「府中15新北市動畫故事館」開展。歷時一年的籌備，主題展將展出許多與《水果冰淇淋》相關的節目場景及道具，包含復刻水果奶奶的家、超巨型3米高機器人店長，更陳設深受孩子喜愛的「小勇士闖關遊戲」單元布景。
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