劇團要解散？趙自強「不敢保證」　感謝紓困案拉他一把

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙自強今天化身「水果奶奶」宣傳主題展覽。（圖／公視提供）

▲趙自強透露自己變瘦。（圖 / 如果兒童劇團臉書）

《水果冰淇淋》從1998年開播至今，陪伴許多孩童度過成長時光，這回首度舉辦大型展覽「水果奶奶的大秘密–故事派對主題展」，10日將於「府中15新北市動畫故事館」開展。歷時一年的籌備，主題展將展出許多與《水果冰淇淋》相關的節目場景及道具，包含復刻水果奶奶的家、超巨型3米高機器人店長，更陳設深受孩子喜愛的「小勇士闖關遊戲」單元布景。