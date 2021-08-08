馬桶水漬永遠清不完！「奇葩裝潢」曝　網崩潰：誰設計的

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，但若希望房子能跟想像中一樣舒適，在買房前必須做足功課，不過因為近年來台灣房價居高不下，不少少學生以及上班族都改尋CP值高的租屋物件，作為替代方案。臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》就蒐羅了不少網友投稿的詭異裝潢，其中一座馬桶的設計實在太奇葩，畫面曝光後讓不少網友看傻了眼。

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臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》曬出這座有著詭異設計的馬桶，只見它的背蓋與座墊圈使用銀色的金屬感材質，上頭卻被設計保持「水漬痕跡」，有著大大小小的水滴，就像剛洗過廁所的模樣，就連發文的原PO也忍不住抱怨「馬桶蓋沾水就覺得很嫌棄了，沒想到圖案還設計水滴造型，真的是如坐針氈有點廢」。

▲網友投稿一款看起來永遠都有著水漬的馬桶座設計。（圖／翻攝自臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》）

畫面曝光後也引來大批網友熱議，其中就有不少民眾看到這款設計崩潰留言表示「這個會讓人一直忍不住去擦拭乾淨」、「設計師家庭不溫暖？」、「此設計已獲得年度第一名奇葩裝潢獎」、「感覺很潮濕好煩！好想用布趕快擦乾淨」、「想拿廚房紙巾擦乾！坐下去咖撐有濕濕黏黏的感覺」。

不過也有網友大讚這款座墊設計的惡趣味，「都是問題，讓你看不到問題」、「永遠可以騙老婆說有洗過馬桶了，計畫通」、「讓人焦躁設計大賽金牌」、「絕對是故意設計給上廁所都踩在馬桶蓋上的人用的」、「太棒了，以後這個都不需要作清潔了！反正看不出來」、「我以後要送給討厭的人當新婚禮物」、「這樣減少使用率，保持乾淨不阻塞」。（編輯：楊智傑）