NOW早報／馬狂耍賴！奧運選手「馬術0分」　慘失金牌痛哭

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綜合外媒報導，所謂奧運現代五項比賽，是一種包含馬術、擊劍、射擊、賽跑以及游泳的多項目運動，其馬術的規則為，選手將會被隨機分配到馬匹，並要於有限的時間內與馬匹建立感情，上場跳過重重障礙，在過往的賽事中，德國現代五項好手史勒曾在國際賽事囊括金牌，因此被看好能拿下這次冠軍。
沒想到，史勒被分配到的馬匹聖男孩（Saint Boy）在上場時卻不肯配合，不停的來回踱步，導致史勒最終馬術項目獲得0分，而這也讓原本史勒在前面幾項賽事積分第一的優勢化為烏有，瞬間從第一名變成第31名，史勒因而痛失金牌，在賽場上痛哭。
而在史勒操作過程中，因為馬匹不肯配合進行賽事，她也嘗試利用鞭子抽打，但馬匹依舊無動於衷，一旁的教練萊斯納（Kim Raisner）甚至出手揍了馬匹，國際現代五項總會（UIPM）就在7日證實，萊斯納確實在訓練過程中，用拳頭揍了「聖男孩」而違反UIPM競賽規則，因此將對她進行懲處，「給了萊斯納一張黑卡，取消她出席剩餘奧運賽事的資格。」
對於教練出拳揍馬以及史勒用鞭子抽打馬匹的行為，也引發各界批評聲浪；德國奧委會則表示，現代五項的賽事策略應該改變，並且更加重視動物福祉與運動員公平競爭條件，「讓馬匹與騎士都受到保護」。
今日天氣／各地多雲至晴 午後北部山區防豪大雨
今（9）日西南氣流持續減弱，中南部雖仍有短暫陣雨或雷雨，不過短延時強降雨及局部大雨或豪雨的範圍會再縮小，至於苗栗及台東也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨會比昨日更為明顯，部分地區對流發展較早，部分地區的降雨有機會延續到晚上，北部地區及其他山區午後有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，各地高溫約30到33度。
黃筱雯、文姿云光榮歸台「爸爸愛你！」
2020東京奧運拳擊、空手道團隊昨（8）日回到台灣，空手道人氣頗高的「小清新」文姿云、「拳擊甜心」黃筱雯奪銅光榮回國，兩人也在父親節當天，說出心裡話。
中華台北是謊言？美專家籲阻止中國惡意影響國際組織
2020東京奧運邁入尾聲，我國代表隊已經2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，總共12個獎牌數，打破過去奧運紀錄。代表隊在場上大展身手，外媒頻頻報導「中華台北隊」的表現，也引發了外界對於台灣選手為何不能以「台灣」或台灣政府使用的正式名稱「中華民國」參加奧運的關注。也有人指出，中國在國際組織間的影響力日益增加，才是問題的根源。
9.96萬劑莫德納抵台後如何分配？陳時中：量少還沒定案
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（8）日表示，第5批採購Moderna疫苗9.96萬劑，已於台北時間8月8日凌晨自盧森堡啟運，昨日下午3時50分抵達桃園國際機場。至於這批疫苗的施打對象？陳時中說因為疫苗很少，要看怎樣分配最適當、最能發揮效果，目前還沒有定案。
拿1000現金換五倍券 蘇貞昌：中低收入戶政府出
近日受豪雨影響，高鐵苗栗至台中段因邊坡滑動，目前僅能單線雙向通車，行政院長蘇貞昌昨（8）日前往苗栗通霄段視察搶修情形。視察前蘇貞昌受訪談及五倍券時表示，五倍券比現金好的點在於，可以限期使用，不會被存起來，如此才能刺激消費。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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