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聯合國即將公布報告　警告國際社會氣候變遷加劇

▲「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）英國主席夏瑪今天表示，聯合國即將公布的氣候變遷報告，以前所未見的明確措辭警告國際社會，氣候變遷加速的危險。（圖／美聯社／達志影像）
▲「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）英國主席夏瑪今天表示，聯合國即將公布的氣候變遷報告，以前所未見的明確措辭警告國際社會，氣候變遷加速的危險。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-09 09:01:41

（中央社倫敦8日綜合外電報導）「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）英國主席夏瑪今天表示，聯合國即將公布的氣候變遷報告，以前所未見的明確措辭警告國際社會，氣候變遷加速的危險。

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法新社報導，英國即將於11月在蘇格蘭（Scottish）的格拉斯哥市（Glasgow）主辦COP26，夏瑪（AlokSharma）表示，「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）明天公布的這份報告，將說明全球正處於岌岌可危的災難邊緣。

夏瑪表示：「這份報告將是迄今最嚴正的警告，人類的所作所為惡化全球暖化，我們不能再坐等2年、5年、10年，現在就是要採取行動的時刻，否則將時不我予。」

他說，最近幾週發生多起釀災的災變，包括歐洲與中國的水患，北美洲創紀錄的高溫，以及全球各地的森林大火，使得全球暖化備受關注。

總部位於法國巴黎的國際能源總署（International Energy Agency, IEA）則示警，今年務必停止一切的化石燃料開發與鑽探，否則將無法達到限制全球平均升溫控制在攝氏1.5度以內的目標。（譯者：曹宇帆）1100809

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