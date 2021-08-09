澳洲前總理：緊密攜手印度　料可完美取代中國

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艾波特在文中一開頭指出，他在2013至15年擔任澳洲總理期間，曾多次形容印度為「新興民主超級強國」（emerging democratic superpower）；而澳洲與印度目前正加速推動雙邊貿易協定，除了有利兩國經濟，更標誌著民主世界正與中國漸行漸遠。
艾波特批評中國竊取西方科技、掏空西方工業，而且在壯大後持續打壓奉行民主的台灣；故此，民主國家必須記取過去一廂情願地將中國納入全球貿易網絡，誤以為經濟自由和繁榮會讓中國走向政治自由的教訓。
艾波特提到，台灣奉行「多元民主」，當中的「兩千五百萬人已活生生地證明他們並無中國極權基因」。
艾波特坦承，在2014年澳洲與中國達成貿易協定時，當時擔任澳洲總理的他也一度誤以為中國正走向開放；但後來，中國竟然利用貿易作為對付澳洲的「戰略武器」（strategy weapon）。
艾波特指印度和澳洲都是「抱持相似理念的民主國家」（like-minded democracies）；幾乎所有澳洲與中國發生的問題，都可以在印度身上獲得解答。
艾波特強調，印度雖然目前並沒有比中國富裕，但是印度擁有民主和法治，而且是世界第二大鋼鐵和藥品生產國，再加上印度以它獨特方式發展類似美國矽谷的科技產業；他相信，對全球供應鏈來說，印度可「完美取代」中國。
艾波特提到澳洲與印度的部隊曾經在一戰和二戰期間並肩作戰，而且澳洲有接近100萬來自印度移民；他相信澳洲和印度是自然而然的伙伴，待兩國達成貿易協定並且打破保護主義壁壘後，將會讓民主世界獲得進一步保障。
艾波特透露，在印度總理莫迪（Narendra Modi）的推動下，今年年底可望舉行第一次由美、印度、日、澳四國領導人親自出席的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue, Quad）峰會。
艾波特還透露，印度已邀請澳洲參加馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演，屆時將有印度、美、英．日、澳等國部隊投入，其中英國更會派出最先進的伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）率領打擊群前往參與。
艾波特認為，馬拉巴爾聯合軍演將會展現民主國家致力捍衛印太地區自由和開放的決心和力量。
據「今日印度」（India Today）新聞網站5日報導，艾波特接受現任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）委派，以貿易特使（Special Trade Envoy）身份於2日至6日期停留印度，並且於5日與印度總理莫迪會面。（編輯：韋樞）1100809