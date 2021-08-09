網傳新加坡發現抗生素可治新冠肺炎？重症醫４點闢謠：別傳別信！

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網傳抗生素治新冠肺炎？醫指４點闢謠：別傳別信！
該內容敘述主要可分成４大項（注意：非正確資訊），包括發現新冠病毒並非病毒，而是輻射細菌；會導致血液凝結，使得大腦、心臟、肺無法供氧，進而使呼吸困難，導致快速死亡；建議民眾可用抗生素、抗凝劑等方式進行治療；免疫力低下族群才需小心，健康、免疫力較強的青壯年、成年人不用擔心。該謠言附註宣稱資訊來源為新加坡衛生部，但並未提供相關網址、國際醫療期刊等資訊。
首先，關於「新冠病毒是輻射細菌」一事，黃軒醫師表示，新冠病毒就是病毒，世界衛生組織、世界各國公衛、醫學專家早已證明，這點無庸置疑，不會是輻射細菌，更不可能轉變成輻射細菌。該文中提到輻射細菌一詞，對於民眾來說相當陌生，且貌似專有名詞，一般民眾不易辨別真偽，以此為開頭就很可能達初步「半信半疑」的效果。
其次，對於「會導致血液凝結，使得大腦、心臟、肺無法供氧，進而使呼吸困難，導致快速死亡」，黃軒醫師指出，新冠病毒確實除了會使得肺部受損，也可能引起多重器官衰竭，包括心、腦也有可能，但關鍵並不在於血液凝結。且新冠病毒可能讓血液循環變差、血氧降低，如日前民眾關注的「隱形缺氧」，但並不會讓血液凝結。這點運用民眾熟知的病毒影響夾雜假的資訊，半真半假的內容往往更容易讓人混淆。
第三，文中建議「可適用抗生素及抗凝劑」，黃軒醫師也表示，新冠肺炎至今（2021/08/02）尚無特效藥問世，各國皆再研究中。抗生素效果主要為對抗細菌，而前述已說明，新冠病毒並非細菌。抗凝劑可用於有血凝問題的患者，但新冠肺炎患者並未必都有這個問題。兩類藥物若胡亂服用，不僅無法治療，還反而讓身體出現不可預期的問題。而對一般民眾而言，也可能因誤信容易取得，形成忽視病毒的防疫破口、染疫、重症、甚至死亡。
第四點「免疫力低下才需要小心，青壯年、成年人不必擔心。」最需要特別注意。黃軒醫師強調，新冠病毒醫界早已有研究明確表示，對於青壯年、成年人等免疫力較強的族群，即便較不易引起重症或死亡，但也具一定程度的影響，患者一樣可能肺部受損、留下諸多後遺症，且還是有可能重症，一樣要提高警覺，並非僅有免疫力低下族群。且年輕人染疫的問題不僅僅在於自己本身，也關乎身邊的年長者，以及整個社區、整個國家，若青壯年、成年人自視免疫力強而忽視疫情，將可能不僅害了自己、也害了家人、甚至害了整個國家。
假訊息真假參半，有礙防疫、群體免疫！
這篇謠言前半段以陌生名詞、真假參半的內容混淆民眾，並用後半段的內容誤導民眾，最後再以國家機關做背書，讓人容易產生疑惑，甚至相信。就像鄰居八卦口耳相傳一樣，往往一半是已知的事實，一半是沒聽過的新鮮八卦，讓人容易誤信。
其實本文討論的假消息，在更早之前早已流傳過，只是日前是以俄羅斯等地的衛生機關包裝，這次換湯不換藥的改成新加波四處散波。假消息的目的可能出自於政治陰謀等原因，但不管原因為何皆不利防疫，最直接影響的也包括了阻擋了「群體免疫」的目標，國外就有研究發現，假消息對疫苗施打意願將產生負面影響，對疫情控制百害無一益。
防錯誤資訊擾亂防疫，醫教３招遏止假訊息！
黃軒醫師表示，現在3C產品發達的社會，民眾取得資訊容易，但吸收到錯誤的資訊，除了媒體自律規範，也建議民眾對於疫情資訊保持３個重要的觀念。第一，資訊以CDC中央疫情指揮中心的為主，防疫視同作戰，統一一致的作戰策略才更有利於疫情控制。第二，疫情指揮中心以外的衛教訊息，也應以醫師等具有相關背景的專業人員為主，即便是教授，也要了解是何種領域的教授，資訊是否具有參考價值。第三，不論是聽別人說、網路上看到的任何資訊，在轉發、分享前都應加以查證是否為前述兩者，或至事實查核中心查證，即便是宣稱某國公家單位也一樣，以避免如本文所提的謠言掛名新加坡衛生部，誤傳影響防疫、甚至讓自己身陷觸法的疑慮。