鬼壓床３招解除！醫指關鍵：這６族群最容易被壓

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王德生醫師表示，鬼壓床在醫學上可以「睡眠癱瘓症」解釋，此情況相當常見，約15人中就有1人發生過，甚至不只一次。最直白的解釋，就是腦部醒了但是身體肌肉還沒醒，包括嘴巴、舌頭、四肢等。
王德生醫師說明，人體在睡眠狀態時，並不會一直處於深度睡眠狀態，也不會一直在作夢，而是有週期性的在淺眠和深眠中循環，一個循環大約90分鐘，一次睡眠大約會有５次左右的循環，因人而異。在這周期中會有一段被稱為「快速動眼期」的時間，大多為剛要進入睡眠時，或深眠狀態回到淺眠狀態時，此時會大量的做夢。而人類演化為了生存，大腦的機制睡眠時會中斷需靠主意識控制的肌肉，如手腳，以避免睡夢中出現相對應的活動被掠食者發現。
上述兩個條件下，腦袋恢復清醒的時刻，若是發生在快速動眼期，大腦中斷肌肉活動、身體原本不該醒來的時刻，便會形成一個大腦醒了，但身體卻還沒醒的狀態，又或者說身體還沒上線，便會形成鬼壓床，也就是睡眠癱瘓症。
鬼壓床為何會看到詭影、聽到低語、喘不過氣？
那麼為什麼不少人會看到詭影、聽到低語、甚至喘不過氣、被重壓？王德生醫師解釋，人體在情緒極度緊繃、焦慮的狀態下，大腦會大量分泌荷爾蒙，促使欺騙自己、讓自己有個合理的解釋的機制，鬼壓床的當下人體往往會容易進入這樣的狀態，也就容易產生幻聽、幻覺，而幻聽會比幻覺更加常見。另一方面，也有一種狀況是，當事人其實根本沒有醒來，眼睛其實還是閉著的，但夢見了房間的場景。
至於喘不過氣、被壓等情況，醫師則解釋，呼吸在睡眠中雖非為主意識控制，呼吸會持續，但會進入較小的呼吸狀態，在鬼壓床發生時呼吸也來不及回到平常的模式，相較之下就會有喘不過氣的感覺，重壓的感覺道理也多出自於此。
總總因素加在一起，再加上會認為是「鬼壓床」的人，本身或多或少就會有相信鬼的存在，為求一個合理的解釋，便常會認為是鬼壓床，此情況又再加深當下的恐懼，形成惡性循環。
６族群易被鬼壓床，醫教簡單方式有助改善！
容易出現鬼壓床的族群
主要因素包括了睡眠不足、品質不佳、沒有規律等，這些情況都容易使得腦部在不對的時間醒來，形成睡眠癱瘓症，包括了精神疾病的患者較容易淺眠、失眠、受到藥物影響，包括憂鬱症、躁鬱症、過動症等。情緒較為焦慮、緊張、勞累的族群。例如像是大型考試、比賽，又或者床邊櫃子過高無形間形成壓迫感，以及搬家、出遊、出差等，到達一個非平常習慣的環境，這些情況在特別會認床的族群會更為常見。而民俗信仰也可能間接造成影響，例如住在４樓最後一間的套房，對於不少人來說相當忌諱，也就容易形成緊張。另外，不少人也會對氣味敏感度較高，如住進小木屋有木頭的味道，或套房有某些芳香味，不習慣者也會容易睡不好。而腿不寧症後群也被發現與睡眠癱瘓症有一定程度的關聯性，不過原因為何還有待研究。
醫學上如何改善鬼壓床？
王德生醫師建議，若常有睡眠癱瘓症的情況，可先檢視自己是否為容易觸發睡眠癱瘓症的族群，並避免上述相關的風險因子。例如安定緊張不安的情緒、改善睡眠及睡眠環境等，包括睡覺關燈、睡前最好盡量不要使用手機等3C產品，以避免影響褪黑激素分泌影響睡眠，而精油的氣味也有助幫助放鬆、安心入睡。若有精神疾病也應妥善治療，因藥物影響可和醫師討論是否換藥。
在飲食方面，也應避免飲用含有咖啡因、酒精的飲品，喝酒後睡想睡，最主要是酒精麻痺了身體，但未必是真的有睡意，此情況更容易促成前述所說的「腦袋醒著，身體卻沒上線」的情況。而睡前喝洋甘菊、玫瑰等花草茶有助放鬆中樞神經，是個不錯的選擇，牛奶也有助於入睡，不過乳糖不適症、過敏等問題的族群則應避免。香蕉富含鈣、鎂離子，在晚上睡覺前幾個小時食用，也有助入睡。
值得注意的是，禱告、念佛經、收驚拜拜從醫學來看也有助於改善鬼壓床。醫學、心理學來看，良善的信仰有助做心靈的慰藉、依靠，若當事人認為當下就是被鬼壓床，而這些方式有助安定思緒，那麼便有助睡眠癱瘓症，也就解除了鬼壓床的狀態。
３招解除鬼壓床！醫：重點在身體重新連線
王德生醫師建議，鬼壓床、睡眠癱瘓症的當下，可以試著伸舌頭、握拳、蹬腳等，這些方法都有助於解除，重點就在「讓大腦和身體的重新連線」。因此，其實任何動作都行得通，包括了禱告、念佛經度過這緊張期；或者藉著被壓腦羞的怒氣硬壓回去；甚至什麼事都不用做，讓身體慢慢跟上大腦，或者完全不理會繼續睡。最重要的是冷靜告訴自己，只是身體還沒醒而已，安定當下的思緒，鬼壓床便僅是睡眠癱瘓症，也就不覺得恐怖了。