日本職業別接種作廢逾8千劑疫苗　多因冰箱出問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本放送協會（NHK）報導，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，6月起分別由大企業或大學展開約1000人規模的職業別接種，截至8月1日共在2300個接種會場、施打了約772萬多劑疫苗。
厚生勞動省近期首次在官方網站公布職業別接種作廢疫苗的統計資料，至7月31日共有48個接種會場作廢8090劑疫苗。
其中有7210劑疫苗作廢是因為保存疫苗的冰箱出問題、電源鬆脫等因素，導致保存疫苗的溫度出錯。
根據厚勞省官網資料，因為冰箱出問題，導致保存溫度過高而作廢的疫苗，包括日前自行對外公布過的關西大學，因冷藏庫故障報廢2510劑；中外製藥公司因冷凍庫電源變壓器鬆脫，作廢1600劑。
此外還有新潟縣，因冷凍庫電源變壓器鬆脫，作廢1000劑；酉島製作所因小動物誤觸配電盤致停電，使冷凍庫升溫作廢720劑；千住金屬工業公司因預備電源出問題，導致冷藏庫停電，作廢500劑等。
除了溫度過高使疫苗作廢，還有部分是冰箱溫度過低，如CITIZEN手錶公司在接種會場的冷藏庫急速降溫到攝氏零下4度，作廢350劑；花田學園冷藏庫溫度過低使已解凍的疫苗再次凍結，作廢60劑等。
另外，還有因為民眾臨時取消預約，已解凍的疫苗用不完，或是準備施打的疫苗數量出錯等，總計作廢810劑疫苗。
報導說，這些作廢疫苗的接種會場為改進缺失，有的用膠帶固定冰箱電源，有的事先找好候補臨時取消接種民眾的人選等。
厚生勞動省說，公布這些報廢疫苗的統計資料，是希望各界參考，不要讓貴重的疫苗發生報廢意外。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100809