高雄今1確診　陳其邁解隔前陰轉陽無社區傳播風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局簡任技正潘炤穎表示，今新增的案15897是延續七月初台北指標個案，屬第三波傳染，也是高雄市累計第六位感染者，是與之前確診的案15741於7月26日在歐遊國際旅館密切接觸遭匡列，當時當時PCR陰性，後續的健康追蹤也無相關症狀，直到昨天晚上因為隔離期滿前都要採檢 確認他當時的檢驗室PCR陽，CT22顯示7月25日到26日密切接觸已被感染。
潘炤穎認為，整起的時間點研判無社區傳播風險 足跡不予公布，就示意圖來看高雄市從15725開始到15897共6例15897和15741接觸感染，往前是指標個案延伸的第三波目前第一圈匡列確診6例其餘都陰性。
陳其邁表示，現在台灣狀況離清零目標非常有希望，雖然還是有一些原來群聚感染案件譬如前幾天嘉義縣，因為類似的傳染途徑回到嘉義，一是從南北移動傳染給家人，另外一種是群聚感染，如果變社區傳播會兩大途徑就是職場和家庭，這幾種群聚在進一步藉由家庭職場中間的交叉傳播或者現在逐漸在公共場域已經開放也可能存在一定風險，所以提醒大家在公共場域開放後，CDC規定或高市府的規定都必須戴口罩，因為戴口罩 社交距離才是現階段預防社區傳播最重要方式。
陳其邁也認為，南北移動還是要提醒非同住家人訪客到家裡非必要能免則免，假如有，務必請客人要戴口罩或者有親友是在台北居住或北部地區或者有一些可能存在風險的場域到家裡還是要戴口罩，除非回到自己獨立房間在拿下口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。