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根據中央氣象局天氣預報，天氣高溫炎熱且各地降雨機率高，易處於高溫溼熱環境，營建業、漁業、農業、運動員等戶外工作者經常得在高溫戶外工作、活動，所處高溫環境中溼度增加，會影響身體流汗功能，排汗散熱的效果也會降低，如果沒有適時作好防護措施，可能進而引發中暑、熱衰竭。
國民健康署建議如戶外工作者或有找水需求的民眾，可以透過「奉茶行動」APP，快速且方便找到最近距離的奉茶站（目前全臺已設置超過7千站），以解渴又兼做環保。
預防熱傷害 四招要謹記
國民健康署吳昭軍署長提醒，事業單位可利用勞動部職業安全衛生署設置的熱危害預警行動資訊網查詢所處地點的熱危害風險等級，而辛苦的戶外工作者，可依照以下預防熱傷害4招，視天候狀況採取預防措施：
一、適時補充水分
在炎熱的環境中，不論活動程度為何，都應隨時喝水，不可等到口渴才補充。注意尿量及顏色，若尿量減少、顏色變深，表示體內水分不足，並避免飲用酒類飲品。
二、注意作業環境的溫度、濕度與身邊夥伴狀況
隨時關注氣象及氣溫濕度的變化。注意作業時間，戶外工作避開中午太陽直曬的時段；作業環境提供遮陽、採用隔熱與通風設備，並營造涼爽的休息場所；避免密閉環境，並保持空氣流通，並隨時注意身邊夥伴狀況。
三、做好個人防曬措施
作業服儘量以穿著寬鬆、透氣而顏色較淡的衣服；做好防曬措施，戴遮陽又通風的帽子。
四、注意個人健康狀態
使用可能會誘發中暑之藥物，包括增加產熱(如甲狀腺素)、或增加水分流失(如利尿劑)等之藥品；從事高溫或高濕度環境之作業者，應進行職前與定期的身體健康檢查。
資料來源：健康醫療網 酷暑戶外工作易中暑 ４招預防熱傷害
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